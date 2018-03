Fuorionda con insulti durante la diretta tv. Nel corso della mattinata di venerdì 16 marzo è diventato virale un video di un fuorionda di un giornalista che, per errore, ha pronunciato frasi volgari verso una collega, la giornalista di Sky che si occupa del campionato di Serie B Diletta Leotta. Durante la trasmissione di Telelombardia, nella replica delle ore 4:00 non è partita la pubblicità. In studio si è aperta quindi una discussione sulla giornalista Sky Diletta Leotta, insultata da Davide Russo De Cerame. “È tutta rifatta, ha il fratello chirurgo. Noi uomini mangiamo sempre con gli occhi, ma quando ce l’hai nel letto devi vedere l’educazione che le hanno dato a letto perché magari è pudica e le fa schifo fare certe cose. Una che si fa delle foto così non è pudica”. “La Diletta ha un bel cavallo”. Il tutto degenera definitivamente scadendo definitivamente nello squallore. Di fronte all’ipotesi di una Leotta “pudica”, ecco infatti De Cerame sbottare: “Una che fa quelle foto lì? Pudica? Ma quale pudica, dai. Quella è una maiala. Le piace il ca***'', dice in maniera non proprio elegante, il giornalista in studio. (Continua a leggere dopo la foto)

Questi alcuni dei commenti che alcuni componenti dello staff di Top Calcio 24 si sono fatti sfuggire pensando di essere fuori onda. Qualche ora dopo l’accaduto, il video è finito sui social scatenando numerose polemiche. Il direttore dell’emittente, Fabio Ravezzani, si è scusato rispondendo con un tweet sotto un video nel quale era stato citato. ''Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista. - ha detto il direttore - Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata''. Diletta Leotta è finita sulla bocca di tutti purtroppo non per i meriti della sua professione che svolge benissimo, ma per delle foto provenienti dal suo smartphone messe in rete da un hacker. (Continua a leggere dopo le foto)

Il video più bello del 2018. Durante un fuori onda ci si concentra su Diletta Leotta.@delinquentweet pic.twitter.com/7sAbwBxjLu — Mr Brightside (@joecarroll21) 16 marzo 2018

Immagini molto personali che la riprendevano come mamma l'ha fatta, ma che hanno portato Diletta Leotta ad affrontare l'argomento con grande maturità e intelligenza. La ragazza infatti non si è nascosta e ha spiegato quello che era accaduto anche se ovviamente le ha creato grande imbarazzo. Il pool reati informatici della Procura, guidato dal pm Alberto Nobili, aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico. Le immagini erano state trafugate dal cellulare di Diletta Leotta, che le aveva salvate e le conservava sul «cloud», la memoria virtuale del telefonino.

