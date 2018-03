Nuova ed emozionante avventura per la vulcanica conduttrice napoletana Barbara D'Urso. Dopo le rodate trasmissioni ''Pomeriggio Cinque'' e ''Domenica live'', la regina di Mediaset è pronta per un nuovo ed entusiasmante progetto: la conduzione del Grande Fratello nip. Un vero e proprio colpo di scena per il reality di Canale 5. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane la notizia è arrivata: Barbara Palombelli non condurrà la nuova edizione del Grande Fratello nip. É stata proprio la conduttrice del fortunatissimo e storico ''Forum'' a smentire la voce che era circolata in questi giorni con un post sulla sua pagina Facebook. ''Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidata per condurre il Grande Fratello… Sono stati davvero gentili, ma io conduco Forum, e nessuno mi ha detto nulla. Vi prego, non scrivetemi più per candidarvi come opinionisti o concorrenti…'', ha scritto la giornalista che ormai da qualche anno si occupa della conduzione di Forum. E alla rivista Spy ha detto: "Ringrazio chi ha pensato a me, ma l'impegno di Forum è tanto e non ci sono i tempi per fare un buon lavoro". E allora chi potrebbe accettare? Belen Rodriguez, Barbara D’Urso, Nadia Toffa o Simona Ventura. (Continua a leggere dopo la foto)

Ad incidere sulla scelta, quindi, le tempistiche 'risicate'. La Palombelli terminerà il suo impegno con Forum il 19 aprile (le ultime puntate della stagione sono registrate) e, conseguentemente, non avrebbe tempo per dedicarsi al Grande Fratello, in partenza il 23 aprile. Il nome della Palombelli era stato fatto per via dei suoi ''numeri''. La giornalista, infatti, con Forum è presente in video per ben 21 ore di diretta settimanale: un vero e proprio record dovuto al fatto che dal lunedì al venerdì la conduttrice è al timone della versione mattuta del programma in onda su Canale 5 dalle 11 alle 13 e poi successivamente nel pomeriggio la ritroviamo al timone de Lo sportello di Forum trasmesso su Rete 4 dalle 14 alle 15.30. Con questi numeri Barbara Palombelli ha battuto anche le regine di Mediaset: Maria De Filippi (impegnata il sabato sera con 'C'è posta per te' e tutti i pomeriggi con ‘Uomini e Donne’) e Barbara D’Urso, signora della domenica con ‘Domenica Live’ e con il seguitissimo 'Pomeriggio' 5. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo il rifiuto di Barbara Palombelli proprio Barbara D'Urso é pronta a tornare alla guida del Grande Fratello. Come fa sapere Davide Maggio, nelle ultime ore la conduttrice napoletana ha avuto una riunione con i vertici Mediaset per discutere della possibilità di condurre per la quarta volta il reality show. ''Barbara D'Urso ha incontrato Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: la conduzione di Grande Fratello 2018'' si legge sul popolare blog televisivo. Una proposta che farebbe gola alla giornalista, che da tempo sogna un programma in prima tv. Il programma partirà dal 23 aprile su Canale 5, i casting sono aperti ma gira voce che nella Casa di Cinecittà entreranno concorrenti sconosciuti e concorrenti semisconosciuti. O meglio: il Grande Fratello nip avrà tra i suoi inquilini anche concorrenti che hanno partecipato alle edizioni passate del Grande Fratello.

