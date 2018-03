Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d'Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli osservatori era sembrata una scelta particolare, ma in linea con la prima conduzione, quella targata Daria Bignardi. insomma, un ritorno al passato d'oro dopo tanti scandali e scandaletti. ma alla fine non sarà così. La presentatrice di forum che in un primo momento aveva negato questa possibilità, aveva invece rilasciato delle dichiarazioni che lasciavano intendere che avrebbe potuto accettare l'incarico. ora, la musica è cambiata e la moglie di Francesco Rutelli ha definitivamente smentito. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, come riporta il sito Davidemaggio.it. (continua dopo la foto)

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno candidato per condurre il Grande Fratello… - scrive la Palombelli nel posto - sono molto gentili, ma io conduco Forum con tanta passione e nessuno mi ha detto nulla. Vi prego, non scrivetemi per candidarvi come opinionisti o concorrenti….”. È già la seconda volta che Barbara Palombelli smentisce la conduzione del Gf, confermando di non essere stata contatta dalla produzione. Stavolta, la giornalista ha dovuto persino respingere le candidature di papabili concorrenti. Eppure, era stato il settimanale Chi a dare per certa la notizia a fine febbraio. Un volto, quello della Palombelli, che avrebbe portato uno stile decisamente nuovo al Gf, rispetto al passato (ricordiamo che il reality è stato condotto da Daria Bignardi, Barbara d'Urso e Alessia Marcuzzi). Ma quindi, archiviata questa possibilità, chi ci sarà al timone della trasmissione?





I rumors dicono che i vertici della rete del Biscione avrebbero richiamato la dottoressa Barbara D'Urso per la nuova edizione che partirà in primavera, più precisamente il prossimo aprile. “Barbara D’Urso ha incontrato Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: la conduzione di Grande Fratello 2018″ si legge sul popolare blog televisivo di davide Maggio. Una proposta che sicuramente farà gola alla dottoressa Giò, visto che in ogni puntata di Domenica live sfoggia uno dei vestiti che ha indossato durante la conduzione del Gf a riprova che da tempo sogna di tornare a condurre un programma in prima serata. Una trasmissione che non intaccherà Pomeriggio 5 e Domenica Live: considerati gli ultimi dati d’ascolto – sempre eccellenti – è difficile che Barbara abbandoni le sue creature pomeridiane.

