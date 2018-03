All'Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo... dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e stabilire e per il momento resta solo come voce di corridoio. Certo è che non sono tempi buoni per Alessia Marcuzzi&Co. Ma anche laggiù in Honduras le cose non sembrano andare molto meglio, tra i naufraghi non corre buon sangue e tra di loro c'è chi accusa il colpo. Francesca Cipriani infatti ha lasciato il programma momentaneamente per sottoporsi a degli accertamenti medici (colpa dei pizzichi dei mosquitos?). La naufraga ha accusato vari malori, i compagni di gioco sono sempre stati molto scettici di fronte ai suoi malori e più di qualcuno ha detto che fingeva solo per non dover lavorare. Anche in questa occasione le cose non sono andate meglio. Appenala naufraga si è allontanata è iniziato un perfido chiacchiericcio alle sue spalle. (continua dopo la foto)

I concorrenti dell'Isola infatti hanno subito iniziato a lamentarsi del suo comportamento. In tanti sembrano essere d'accordo sul fatto che la showgirl non sia d'aiuto al gruppo. Alessia Mancini ha spiegato di aver provato a farla diventare più attiva: "Quando mi ha detto ‘Non ce la faccio a portare il sacco', io le ho detto ‘Siamo all'Isola dei Famosi, qui non c'è il maggiordomo'. E voi ve la siete presa con me". Nino Formicola – che in più di un'occasione ha espresso chiaramente ciò che pensa di Francesca Cipriani – ha dato ragione ad Alessia: "È sempre stata difesa. Ultimamente quando Alessia le ha detto ‘Hai il cu** pesante, datti una mossa', Paola e Rosa l'hanno subito attaccata dicendo: ‘Se lei vuole fare le coccole a Elena perché sta male, ne ha tutto il diritto'. Quello che penso io di lei lo ha capito benissimo e infatti sono l'unico che ha nominato due volte".





Anche Bianca Atzei si è unita al coro di coloro che vorrebbero che Francesca Cipriani si desse più da fare, condividendo con i suoi compagni di avventura la mole dei compiti da affrontare per potersi guadagnare da mangiare: "Io sulla legna le ho detto che si sta lamentando quando stamattina mi ha visto sette volte andare avanti e indietro. Lei stava seduta e non mi ha detto una volta ‘Ti vengo ad aiutare'". In tutto ciò, inaspettatamente Jonathan Kashanian ha spezzato una lancia in suo favore. Il concorrente ha invitato i naufraghi a parlare direttamente con Francesca Cipriani perché quando lui lo ha fatto è stato ascoltato: "Scusate se ve lo dico, ci sta, però dovete dirglielo. Io ve lo dico, lei non sospetta che nessuno di voi abbia questa idea di lei. Io il mio risultato l'ho ottenuto, lei adesso ringrazia per il pesce, mangia il granchio e non rompe, non aspetta il filetto, si è pulita da sola le cose, ha cercato di aiutare. Quindi io il mio risultato l'ho ottenuto. Ho detto quello che volevo e l'ho ottenuto". Intanto la Cipry è rientrata dagli accertamenti e pare che stia bene. ora bisognerà vedere se sarà più attiva.

