Un'edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l'Isola dei Famosi si sta rivelando un disastro. All'inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il 'canna-gate' ha segnato l'inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro che sta costando caro a tutti, ma lei è sicura e precisa: "Questo è quello che ho visto" e ancora "La droga è sbagliata". Dal suo punto di vista, l'unica che ci sta rimettendo è proprio lei. Ma per i telespettatori il tutto rimane enigmatico, tra una conferma e una smentita, tra telefonate rubate e la conduttrice che si infuria quello che ne esce fuori è solo un gran caos. E a prescindere quindi dalla veridicità del racconto delle madre di Mercedesz, probabilmente questo putiferio ai vertici Mediaset non è piaciuto per nulla. La faccenda non è stata per niente contenuta e adesso ai piani alti pare che abbiano preso una decisione irrevocabile. In queste ore è venuto fuori un gossip 'da panico'. (continua dopo la foto)

Il discusso “canna-gate” che ha colpito il reality avrebbe provocato la rottura definitiva tra Mediaset e Magnolia, la società produttrice del programma. Secondo quanto riporta però il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, Ah, Saperlo…, i fan potrebbero però non disperare. Sembrerebbe infatti, e il condizionale è d’obbligo, che che la prossima edizione de L’Isola dei Famosi andrà in onda su Rai 2 (come fu per le prime gloriose edizioni condotte da Simona Ventura). Dandolo riporta: “Si mormora che l’Isola dei Morti di Fama il prossimo anno riemigrerà su Rai 2. Chi la condurrà? Ah, non saperlo…”. A questo punto pare che si sia arrivati ai ferri corti e che da Mediaset di questo 'scandalo' non vogliano più sapere nulla.





A non giovare particolarmente alla cosa è stato anche l'ultimo commento fatto da Rocco Siffredi, anche lui ex naufrago, sul tema: "È successo anche nella mia isola". E la stessa cosa l'ha fatta Giulia Calcaterra, concorrente dello scorso anno, che ha dichiarato che anche nella ‘sua’ Isola alcuni avevano fumato marijuana. Ovviamente queste dichiarazioni tutte da verificare gettano una nuova brutta luce sulla vita dei naufraghi in Honuduras. Quello che accadrà è da vedere, ma una cosa è certa per la Pinella questa edizione è un vero flop e le parole di Dandolo sul 'dictat' Mediaset sembrano confermare questo brutto trend.

