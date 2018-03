Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al'Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di 'soggiornare' in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. L'ex pugile è finito però sulla graticola già da molte settimane. In un primo momento lo ha fatto con le accuse di omofobia lanciate da Craig Warwick, ma adesso si va ad aggiungere altro carbone. Infatti ora si parla anche di raccomandazione e di un posto ottenuto per favoritismo. Infatti sono uscite fuori delle fotografie che lo ritraggono in compagnia di Silvio Berlusconi, Stefano De Martino, Francesco Monte e non da ultimo con il regista del reality Roberto Cenci. Ma non è neanche finita qui. Perché in mezzo a tante accuse c'è anche quella lanciata da Selvaggia Lucarelli su dei presunti legami di Terlizzi con la mafia. Insomma chi più ne ha, più ne metta. Ma in questo polverone mediatico, qualcuno ha voluto dire la sua. (continua dopo la foto)

A volersi tirare fuori da questo caos è stato il regista Roberto Cenci che in un'intervista a TvBlog chiarisce la posizione di Franco Terlizzi partendo dal fatto che l'ex pugile non è arrivato direttamente nel cast dei vip. Magnolia per lui ha pensato all'Isoletta, la sorta di reality che ha permesso a Terlizzi di farsi conoscere dal grande pubblico e di essere votato per arrivare poi in Honduras, l'amicizia vip non ha significato niente in questo suo percorso? Cenci risponde: "L’amicizia con Franco Terlizzi non ha niente a che vedere con l’Isola. Lui conosce quasi tutta Milano. È stato visto e scelto dagli autori di Magnolia per fare L’Isoletta, quindi ha fatto un percorso estremamente limpido e a l’Isola è entrato in modo corretto, senza magheggi, attraverso il televoto".





"Da come lo conosco io - ha concluso il regista -, è una persona a modo e si è sempre comportato bene". Insomma, la conoscenza viene confermata, ma dalle parole del regista non ci sarebbe nessuna ombra sul pugile che quando tornerà in Italia avrà più di una gatta da pelare. Ma qualcuno continua a storcere il naso, non sono sfuggiti infatti il tifo selvaggio della Gialappa’s, le dolci parole della Venier, passando per il televoto chiuso in fretta e furia quando fra lui e Deianira quando c’erano solo una manciata di centesimi di voto di differenza in favore del pugile.

