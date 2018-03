Sfilata di moda al trono over, le protagoniste del parterre femminile sono state invitate nella punta del 16 marzo a interpretare una particolare qualità: la sensualità. Ogni dama chiamata in causa ha voluto dare il suo contributo. Anche Gemma Galgani ha partecipato, indossando lo stesso abito bianco di Sharon Stone in Basic Instinct. La cosa ovviamente ha lasciato tutti un po' sorpresi, vista la differenza d'età e anche perché più di qualcuno, vedendo la sedia posta sulla passerella, ha pensato che la dama torinese si sarebbe esibita anche nel mitico accavallamento di gambe. Ovviamente Gemma si è guardata bene da esibire le parti intime, ma questo non l'ha salvata dai commenti impietosi. La sua prima nemica è stata Tina Cipollari che non si è proprio trattenuta, affermando che con quel 'viso da cornacchia' non si doveva permettere di paragonarsi alla bellezza dell'attrice americana. Dopo la sfilata, sono arrivati i voti. Tina ha scritto un '3' gigante e ha detto tutto quello che pensava alla donna. Ma anche Giorgio Manetti, che le ha assegnato un timido 6, ha voluto lasciare il suo caustico commento: "Gemma ha avuto un cattivo gusto incredibile". Ma la Galgani se ne è infischiata ed è rimasta soddisfatta della sua performance e anzi si è anche portata a casa un terzo posto. (continua dopo la foto)

Poi le cose si sono messe male e mentre la bionda si pavoneggiava è successo l'impensabile. Tina dopo averla insultata, si è alzata e se ne è andata. Poi è tornata con un 'dolce regalino, per la sua nemica. Con in mano una torta alla panna si è diretta verso la Galgani e gliela ha sbattuta in faccia: senza pietà. Un vero caos, dopo il gavettone, Tina ha rincarato la dose. Non paga delle critiche che ha ricevuto per la sua aggressività, ha voluto dare un'altra prova trash del suo odio nei riguardi di Gemma. Come l'ha presa a vittima? "La sua è panna acida, la mia è panna dolce. Volete assaggiare? La do a tutti" e poi si è messa un dito in bocca. Certo ha mostrato una calma serafica, ma quanto a buon gusto ha lasciato decisamente a desiderare. Se le cose vanno così si vede che a Quenn Mary questi siparietti piacciono, e non poco. (continua dopo le foto)





Sebbene ci siano state molte risate, la torta gettata dall'opinionista in faccia alla dama del trono over di Uomini e Donne ha sollevato grosse critiche del pubblico e l'appello a. Il web dice basta a queste scene di bullismo e vuole l'opinionista fuori dal programma. Ma le critiche per la Cipolalri arrivano anche da alcuni personaggi dello showbiz. Come riporta Vero, Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, scrive “Tina e Gemma sono un modello di comportamento da non imitare”; l’attore Beppe Convertini si dice dello stesso parere: “Essendo il programma seguitissimo dai giovani non credo sia giusto che i toni siano così accesi da parte sua”. Come andrà a finire per la bionda opinionista?

