I naufraghi de L’Isola dei famosi ormai sono sull’orlo dell’esaurimento nervoso. Sono passati quasi due mesi dal loro arrivo in Honduras e cedere è normale. I naufraghi hanno fame, sono stanchi, tra di loro non vanno tutti d’accordo e discutere è ormai una cosa molto frequente. L’ultima discussione, però, è stata un po’ più spinta delle altre. In particolare due naufraghe sono in rotta con un’altra naufraga: Rosa Perrotta ed Elena Morali non tollerano più Alessia Mancini. Della Mancini le due naufraghe – che attualmente si trovano sull’Isola che non c’è – non sopportano l’atteggiamento. E, durante una chiacchierata, in vena di confessioni, l’hanno massacrata. "Quella è un'egoista e opportunista. Toglierebbe il cibo dalla bocca degli altri per prenderselo lei. Negli occhi ha una foga, una cattiveria allucinante" ha raccontato la Perrotta. E poi ha raccontato un aneddoto che vede protagonista la ex letterina. Era ora di cena e Jonathan stava preparando, così ha chiesto l’aiuto di Alessia. Ecco le parole della Perrotta: “Una sera Jonathan stava mettendo la pentola per fare la pasta e le chiese: ‘Alessia mi aiuti?'”. Continua a leggere dopo la foto

E ha continuato: “Lei rispose: ‘Devo proprio? Io andrei a dormire'. Si gira, fa spallucce e se ne va a dormire. È un'egoista di prima categoria. Non gliele frega niente di nessuno. Da qua si vede che una persona è frustrata, ha qualche fallimento nella vita. La gente non lo capisce. Ha ragione Marco quando dice che è una finta cortese, quella è un'egoista, ipocrita e falsa". Ecco cosa pensa di Alessia Mancini Rosa Perrotta. La Mancini, però, proprio qualche giorno fa, aveva confessato a Jonathan di avere problemi relazionali: "E' un ruolo che mi sono presa. Non riesco a essere diversa da così ormai. Se sto con delle persone che non conosco a fondo faccio fatica ad aprirmi". E aveva aggiunto: “E' tutta la vita che sono forte per me e per gli altri, faccio fatica a lasciarmi andare". Continua a leggere dopo le foto

Chissà come reagirebbe a sentire quelle parole della Perrotta… Ancora peggio, però, starebbe se al suo orecchio arrivassero le parole che le ha “dedicato” Elena Morali che con molto astio l’ha dipinta così: "Non sia mai che rinunciasse al suo riso. Dietro ne dice di ogni poi arriva in puntata ed è una santa. Ha detto: ‘Io non ho mai discusso con Elena, però la voto perché non mi ha dato confidenza questa settimana'. Ma brutta buzzurra, bugiarda. Per un mese e mezzo non ti ho mai detto una parola e trovi una scusa così. Di semplicemente che devi votarmi perché sto sul caz** a Bianca". Ehm… No, non la prenderebbe per niente bene…

