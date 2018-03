Per Francesco Monte l’Isola dei famosi doveva essere una sorta di riscatto. Qualche mese prima l’ex tronista era stato lasciato in diretta dalla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez che, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva perso la testa per Ignazio Moser, anch’egli concorrente dello stesso reality. Tra Cecilia e Ignazio non c’è stato nulla (di concreto) finché Cecilia non ha chiarito con Francesco: si sentiva troppo in colpa nei confronti dell’uomo con il quale aveva condiviso 4 anni di vita e non riusciva proprio a lasciarsi andare. Poi Francesco Monte è entrato nella casa di Cinecittà, giusto il tempo di beccarsi il due di picche da Cecilia e uscire da uomo single. Dopo averlo lasciato, Cecilia si è finalmente lasciata andare con Ignazio ed è successo un po’ di tutto. Tutto, ricordiamo, sotto gli occhi del povero Francesco Monte che stava a guardare. E soffriva. Lui, però, era diventato un idolo. E sui social ha iniziato a “spaccare” come non era mai successo. Poi è arrivata la proposta dell’Isola dei famosi, l’occasione che doveva riscattarlo dal dolore provato e che doveva fargli recuperare l’autostima. Continua a leggere dopo la foto

Ma le cose sono andate diversamente: Francesco Monte è stato accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana. Monte ha negato ma è tornato in Italia. Il gioco era rovinato. I suoi parenti preoccupati e lui ormai non si sentiva più spensierato. Al rientro in Italia, mentre Eva Henger se ne è andata ospite in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, lui, su consiglio dell’avvocato, ha evitato di fare come lei. Non è mai andato neanche nello studio dell’isola. Si è concesso (nel senso ha concesso un’intervista) solo a Silvia Toffanin a Verissimo. Le altre trasmissioni le ha evitate perché voleva evitare di sedersi con gente “che ha peli di cinghiale sullo stomaco”. Oltre la Toffanin, girava la voce che sarebbe andato anche al Maurizio Costanzo show. Continua a leggere dopo le foto

Nell’ambito del nuovo ciclo di puntate che avrebbe dovuto avere inizio l’8 marzo. Francesco Monte sarebbe dovuto andare al Maurizio Costanzo Show l’8 marzo. E non sarebbe stato solo, sarebbe andato insieme al padre Angelo. A quanto pare gli avevano promesso un’atmosfera serena, di quelle che non lo avrebbero infastidito. Solo che… Solo che ormai qualcosa sembra essere andata storta. La puntata dell’8 marzo è slittata al 15 e poi è stata rinviata a non si sa bene quando. La motivazione? Non si sa. E infatti la faccenda è ormai un mistero. Secondo quanto riporta Striscia la notizia, però, la Henger avrebbe chiesto a Costanzo di incontrare Monte per avere con un lui un confronto. “Non ho più sentito Francesco Monte, ho visto che va da Costanzo e abbiamo scritto anche noi per farci invitare così si fa un confronto diretto. Costanzo è una persona seria che cerca la verità. Vediamo”. Come andrà a finire questo giallo?

“È successo”. Paola Di Benedetto e Francesco Monte, ci sono le foto. Finita l’Isola dei Famosi (per loro) scoppia la passione. Tutto documentato. Anche il commento a caldo di lui, che è tutto un programma