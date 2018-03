Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d'amore dei vari personaggi che affollano il dating show di Maria De Filippi. Ma va detto che il meglio di sé, Tina lo sta dando in questo ultimo periodo. Il suo astio nei riguardi di Gemma Galgani, che dall'ava Santa ha ereditato la pazienza, è sempre più forte. Negli ultimi tempi le due sono quasi venute alle mani, si sono schiaffeggiate e sbeffeggiate come due donnine ottocentesche, fino a quel gesto eclatante in cui l'opinionista ha dato di 'matto' gettando una bottiglia d'acqua sul capo della dama e di certo non la voleva benedire. A questo punto è guerra vera e tra le due il dissidio sembra essere diventato insanabile. La situazione è diventata talmente tesa che molti fan del dating show si sono lamentati, in particolare per il comportamento della Cipollari. (continua dopo la foto)

Queste 'bagattelle' da principio divertivano moltissimo il pubblico. Le liti e gli sberleffi di Tina rappresentavano dei momenti di grande leggerezza e a parte le storie d'amore lo show era molto seguito anche per questo. Ma la deriva è stata inevitabile, tanto da far diventare la trasmissione il paradigma del secolo del trash. Sulla questione recentemente è intervenuto anche Maurizio Costanzo che rispondendo a una lettrice della rivista Nuovo (sulla quale il giornalista ha una sua rubrica) ha criticato il comportamento delle due donne. Il marito di Queen Mary ha infatti detto che le due protagoniste, essendo molto seguite, hanno una responsabilità nei riguardi del pubblico e avrebbero il dovere di trasmettere un'immagine diversa, sicuramente maggiormente equilibrata e meno rissosa. A parte il commento di Costanzo che, in qualità di addetto ai lavori, è un esperto della televisione anche il pubblico ha detto la sua.





In generale non tutti hanno apprezzato il comportamento di Tina. Inizialmente le polemiche dell’ex moglie di Kikò Nalli divertivano molto il pubblico, grazie alle frecciatine e agli appellativi coniati da Tina per Gemma. Recentemente però in molti sul web hanno preso le difese della dama torinese, sostenendo che gli atteggiamenti di Tina fossero quasi da “bulla”. Il settimanale Vero ha riportato alcuni commenti di personaggi dello showbiz che si sono espressi su quanto è accaduto nelle ultime puntate del trono over: “Tina e Gemma sono un modello di comportamento da non imitare” sostiene Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, anche l’attore Beppe Convertini è dello stesso parere: “Essendo il programma seguitissimo dai giovani non credo sia giusto che i toni siano così accesi da parte sua”. In tanti dunque, secondo quanto riporta il magazine, sono d’accordo all’idea che Tina dovrebbe mantenere il suo status di opinionista non rinunciando al suo innato sarcasmo, ma moderando i toni con un donna più grande di lei. Altrimenti, dice qualcuno, Tina potrebbe tranquillamente restarsene a casa: alla fine tutti sono utili, ma nessuno è necessario.

