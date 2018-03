Non c’è pace per la tredicesima edizione de L’isola dei famosi. Dopo il canna-gate, le polemiche, i pettegolezzi, la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger (è successo durante l’ultima puntata) che ha quasi rischiato di far sospendere il programma, arrivano nuove critiche. Ce n’è per tutti: per Alessia Marcuzzi in primis. Ma anche per Stefano De Martino e per Daniele Bossari. A esprimere il suo parere, in un’intervista sul settimanale Vero è Lory del Santo che, chiamata a dire la sua sulla nuova edizione de L’Isola dei famosi, non ha risparmiato nessuno. “Devo dire che Alessia è migliorata nella conduzione di questo programma, considerando come aveva iniziato – ha detto la showgirl – Adesso le consiglierei di smetterla di interessarsi di poltrone rotte o vestiti difettosi e di concentrarsi sulle dinamiche umane dei concorrenti”. Beh, non si può dire ci sia andata leggera… Ma, come dicevamo, la Marcuzzi non è l’unica finita nel mirino di Lory Del Santo. Anche Daniele Bossari è stato criticato: “Bossari deve imparare a trovare i tempi per intervenire. Tra Mara e Alessia è stato difficile per lui bucare lo schermo. Ma il suo sorriso illumina”. Continua a leggere dopo la foto

E che pensa invece di Stefano De Martino? Beh, non si può dire che sia soddisfatta di lui…: “Certamente sono due palestrati bellocci – ha commentato – Il fatto è che danno poco spazio a Stefano e meriterebbe di più. Quindi, risulta un po’ burattino”. Insomma Lory Del Santo ha criticato un po’ tutto… Lei, però, di Isola si intende visto che in passato non solo ha partecipato ma ha anche vinto. Un ricordo, quello dell’Isola, che è ancora indelebile per la Del Santo: “Ho un bel ricordo perché sono riuscita a resistere e a essere me stessa fino in fondo, fino alla vittoria. È stata un’esperienza molto difficile dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. Lo stress di sopportare gli altri è altissimo, più di quello della gara in sé”.

Stefano De Martino aveva iniziato la sua avventura in Honduras in modo un po’ impacciato ma ora il pubblico ha notato quanto sia più spigliato e in gamba. Le critiche della Del Santo, infatti, sembrano un po’ esagerate. Recentemente intervistato da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Stefano ha confessato di sentire forte la mancanza dell’Italia: “Ho ancora un po’ di puntate che mi aspettano e le affronterò nel migliore dei modi: con il sorriso e la consapevolezza che, quando ritornerò a casa, avrò nello zaino una nuova esperienza e nuove storie da raccontare al mio piccolo uomo che non vedo l’ora di riabbracciare". Ma ciò che gli manca di più è il piccolo Santiago: "Quando ci siamo salutati, come sempre l’ho abbracciato poggiando il mio naso tra il suo collo e la spalla, questa volta ho aspettato un attimo in più prima di lasciarlo andare, volevo ricordare ogni singola nota di quel profumo, che per un po’ di mesi non avrei più sentito”.

“Voglio parlare con Stefano”. Isola, Francesco Monte “incastrato”. Dopo settimane di sospetti, ecco spuntare quelle parole compromettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino?