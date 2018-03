Già era una delle più amate della televisione italiana, poi ha condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo (che ha fatto il record di ascolti) ed è entrata ufficialmente nell’Olimpo. Sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker è stata spigliata, esuberante, allegra, fresca e il pubblico ha gradito molto la sua presenza. Sempre ironica, sempre con il sorriso, ha cantato e ballato e presentato senza mai essere noiosa o fuori luogo. Insomma, Michelle Hunziker ha vinto. E ora si gode un po’ di relax dopo le fatiche dell’inverno e nel frattempo – forse – metterà in cantiere un nuovo bebè. Era stata la stessa conduttrice a farlo presente prima del festival. E stavolta si aspetta un bel fiocco azzurro. Per il momento, però, sono solo voli pindarici. Non c’è alcuna notizia ufficiale della gravidanza quindi è bene frenare l’entusiasmo. Ma sappiamo che ha la volontà di allargare la famiglia e quindi siamo pronti ad “accogliere” la notizia e a parlarne quando sarà il momento. Intanto, però, qualcosa bolle in pentola per la Hunziker che, in questa avventura che vi stiamo per raccontare non sarà sola. Continua a leggere dopo la foto

Di che si tratta? Di un programma che vedrà la collaborazione di Michelle Hunziker e di sua figlia Aurora Ramazzotti. Ma che bello! Questa sì che è una novità grandiosa! Avete presente il quiz The Wall? Nella prima edizione fu condotto da Gerry Scotti, ottenne ottimi numeri e il pubblico gradì molto. Ecco, The Wall torna. Il 15 aprile, per la precisione. E sarà proprio in quell’occasione che vedremo insieme Michelle Hunziker e Aurora. Saranno madre e figlia ad aprire lo show che poi, dalle puntate successive, non vedrà la presenza di personaggi famosi. I protagonisti saranno infatti persone normali. La scelta di far aprire lo show da Michelle e Aurora è di certo uno stratagemma per lanciare il programma. Lo rivela Bubino Blog. Continua a leggere dopo le foto

Ci saranno solo 4 puntate di The Wall e andranno in onda la domenica in prima serata. Sempre lo stesso sito rivela che il programma che Mediaset ha affidato a Michelle Hunziker – Vuoi scommettere? – che è una sorta di Scommettiamo che? È slittato a maggio. Tornerà poi anche Caduta Libera (sempre con tanti ospiti vip) e forse alcuni speciali di Avanti un altro. Intanto aspettiamo di vedere Michelle e Aurora insieme a The Wall. Non capita quasi mai di vederle all’opera insieme e siamo certi che sarà un bello spettacolo. Che ne dite? Vi piace l’idea?

