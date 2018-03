Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una volta Barbara D'Urso è passata dall'altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di 'Pomeriggio Cinque' per sedere in quello di 'Quinta Colonna', su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come 'signora della politica' che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti impegnati nelle ultime elezioni. Ma questo non è stato l'unico argomento della chiacchierata. La regina degli ascolti di Mediaset ha parlato anche del suo modo di fare televisione ma anche di un aspetto meno conosciuto, che raramente finisce spiattellato sul piccolo schermo: la sua vita privata. Vita che è stata segnata da una triste circostanza che ancora oggi la fa stare male: la perdita della madre quando era ancora piccola. E infatti Carmelita non riesce a parlarne senza commuoversi. "Di lei non ho moltissimi ricordi. Mamma si è ammalata che avevo 7 anni e mezzo ed è rimasta a letto per 4 anni", ha confidato la conduttrice dopo aver visto un filmato che ripercorreva la sua infanzia: "Quando vivi una cosa così forte hai dei problemi che ti porti dietro". (Continua dopo la foto)

"Prima della malattia di mamma non ricordo niente, ho cancellato tutti i ricordi positivi", ha aggiunto ancora, svelando le paure, le ansie, il dolore di una bambina che ha dovuto convivere con un dolore enorme, lo stesso che si porta dietro anche da adulta. E poi il lavoro. Del Debbio le ha chiesto se l'etichetta trash che spesso le affibbiano la infastidisca ma lei, Carmelita, non ha esitato a rispondere di no. Non è un'accusa per lei, che si dice convinta di portare sul piccolo schermo la visione che ha della vita. Quinta Colonna di Paolo Del Debbio come L'’Intervista di Maurizio Costanzo, ha notato più di qualcuno. Non sono infatti mancati vecchi filmati e sorprese, più o meno gradite, per la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. (Continua dopo la foto)





Una sorpresa positiva? Lo scambio di battute tra Barbara e la signora Wanda, sua seconda madre. Va tutto bene, tutto liscio, fin quando però, come notato da diversi spettatori, la D'Urso cambia decisamente faccia. Si fa scura in volto quando il conduttore mostra una clip del suo matrimonio, finito nel 2008, con il ballerino Michele Carfora. Capitolo dolente, quello. E Carmelita, ad avviso del popolo social, lì si è tradita. Irrigidita, più che altro. Non ha lasciato trapelare alcuna emozione. Una reazione freddissima che, ovviamente, ha fatto scatenare gli utenti della rete che, divertiti nel vederla eccezionalmente con l'espressione nera in volto, si sono scatenati con commenti al vetriolo. Non sono mancati, però, i messaggi di affetto dei sostenitori più accaniti di Barbarella, che hanno messo in luce il coraggio della conduttrice nell'affrontare la vita e le batoste che riserva sempre con il sorriso sulla bocca.

