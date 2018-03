''Noi artisti quando siamo al centro dell'attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende. Purtroppo però non pensiamo a metterli da parte nel momento in cui si lavora e io ora che non lavoro più come prima ho finito i soldi''. Così Alvaro Vitali si confida a Pomeriggio Cinque della pensione da fame che gli uomini e le donne dello spettacolo percepiscono dopo una vita. Un dibattito quello delle pensioni che ha infiammato gli ospiti in studio da Barbara D'Urso. Pochi giorni fa era stata l'attrice Barbara Buchet a sollevare un polverone sui compensi che gli artisti percepiscono. "Prendo 511 euro al mese. L'ho scoperto qualche anno fa - spiega - Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già morti. Ma a farmi da parte non ci penso, in pensione ci andrò solo quando volerò in cielo. Continuerò a lavorare". L'attrice ha peraltro aggiunto che al momento non intende affatto ritirarsi e che finché ci sarà della linfa vitale a scorrerle nelle vene non smetterà di recitare e lavorare. (Continua a leggere dopo la foto)

Attualmente, infatti, la Bouchet è a teatro con Corinne Cléry e Marisa Laurito, nella pièce Quattro donne e una canaglia ma anche al cinema, nel film che vede la partecipazione pure di Fabio De Luigi e Miriam Leone Metti la nonna nel freezer. E proprio Corinne Clery, ospite di Pomeriggio Cinque insieme ad Alvaro Vitali, ha tenuto la stessa linea del collega: ''Non vogliamo togliere nulla a chi guadagna le stesse cifre - dice - ma dopo aver versato tutti quei contributi allo Stato, ci aspettavamo qualcosa in più''. Durante il dibattito è però intervenuta Barbara D'Urso che, con poche parole, ha spento gli animi della discussione. ''Io mi metto i soldi da parte…''. Per la conduttrice è arrivata un'ondata di applausi e urla di supporto. (Continua a leggere dopo le foto)

Scoperto da Federico Fellini e divenuto famosissimo per il ruolo di Pierino negli anni della commedia sexy all'italiana, Alvaro Vitali aveva già raccontato a Liberoquotidiano i suoi problemi. "Forse per il cinema sono morto davvero - aveva detto - Non mi chiamano più e non mi spiego il perché. Vedo poi tante fiction in cui potrei recitare... Ho scritto anche una nuova sceneggiatura, la mostro ai produttori, pare piacere, poi spariscono. Non so, c'è un blocco, non capisco. Non sono ricco come si potrebbe pensare. Sto bene, ma i soldi sono finiti. Mi davano uno stipendio per girare 5 o 6 film all'anno. La paga era buona ma era quella, fine. Ci sono anni poi in cui non lavori. Non è tutto semplice".

