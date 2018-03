Isola dei famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe fatto uso di droga e da lì è stato il panico più totale. Monte ha negato quell’accusa poi è tornato in Italia perché ormai si era fatto il sangue amaro. Però ha giurato che non sarebbe mai andato in trasmissione per non incontrare Eva Henger (tra loro la storia si risolverà tramite avvocati). E così ha fatto. Non è stato presente in studio neanche la scorsa settimana quando c’era Paola Di Benedetto con la quale, in Honduras, Monte ha iniziato una storia. Tornando all’arrabbiatura della Marcuzzi, si capisce che lei è veramente stanca di questa vicenda (nella quale si stanno impicciando pesantemente quelli di Striscia la Notizia che vogliono incastrare Monte). Continua a leggere dopo la foto

E così, appena ha avuto modo, ha sfogato tutto il suo esaurimento su Eva Henger. Il pubblico è rimasto basito quando ha sentito le parole della conduttrice. “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia. Sta diventando una barzelletta. Dì quello che devi dire ma non fare la finta, te prego. Non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano potuti andare di mezzo dei ragazzi giovani e questa cosa andava fatta in un’altra sede e non in un programma come questo, pulito, dove si raccontano le emozioni e la natura”. Insomma, non gliele ha mandate a dire. Continua a leggere dopo le foto

Dopo questa sfuriata si è parlato anche di una possibile sospensione del programma… Comunque cerchiamo di metterci una pietra sopra e arriviamo al dunque: la bella novità. È sbarcato in Honduras un nuovo naufrago che farà perdere la testa a molte donne. E chi è? Lui è il modello spagnolo Sergio Carvajal, promotore del Teens Do It. Sergio – che è un figo pazzesco - è un naufrago di Supervivientes che sarebbe la versione de L’Isola dei Famosi che dovrebbe iniziare a breve. Ma, come riporta BitchyF, Sergio è già arrivato in Honduras e conviverà per un po’ con i naufraghi italiani. Che ne dite, ne saranno contenti? Forse gli uomini non tanto…

