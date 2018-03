La prima puntata di Celebrity Masterchef inizia col botto. Protagonista, manco a dirlo, lei: la bellissima Anna Tatangelo, in questi giorni al centro del gossip per il suo burrascoso rapporto con il compagno Gigi D’Alessio. Ebbene, tra una lite e un’altra, la cantante ha trovato il tempo di fare una dedica speciale dopo avere ottenuto il lasciapassare per il Masterclass senza troppa fatica, con uno welcome dish che è stato molto apprezzato dai giudici. Giudici che, con on una certa apprezzabile malizia, non contenti, le hanno chiesto a chi fosse dedicato e la concorrente di Sora ha candidamente risposto: “Per Gigi”. E tutti sono rimasti di sasso. Nei giorni scorsi Anna Tatangelo aveva infatti rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui faceva chiarezza sulla sua relazione con Gigi. "Tutto quell'amore che ci lega da 13 anni non è bastato più – diceva - Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì - spiega - mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all'altezza dell'uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più". (Continua dopo la foto)

Sui motivi che l'hanno portata a separarsi dal compagno, invece, confessa: "Non c'entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore". "Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno - prosegue Tatangelo - Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: 'Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado'. E lui non mi ha fermata". Ed è stato l’inizio della fine.



Avrebbe voluto? "Le donne provocano. E le prime notti qui sono state il panico assoluto - confessa - Volevo venisse a riprendermi sotto il palazzo. E invece s’è perso sul Raccordo anulare". A pesare sulla loro storia, racconta la cantante, anche l'assenza di un matrimonio. "Per me era importante. Come un altro figlio - confessa - Io l'avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due, e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa". Sull'eventualità di tornare insieme, infine, commenta: "Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente: una fine, una ripartenza. Ma per quest'ultima ci sarebbero delle condizioni". Molti quindi non si sono spiegati il motivo di quella dedica. L’arcano ve lo spieghiamo noi. Celebrity Masterchef è stato registrato l’estate scorsa quando c’era ancora un barlume di speranza. Peccato.

