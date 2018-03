Costanti di ogni edizione dell'Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest'anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un'altra storia. Anche in questa 13esima edizione uno dei problemi principali dei naufraghi è quello di reperire cibo. Le razioni di riso e di cocco scarseggiano o comunque non bastano, quindi ci si improvvisa pescatori, e ogni volta che una prova ricompensa prevede un premio in cibo e va a buon fine è festa grande all'Isola, dove sono scese anche le lacrime (di gioia) alla vista di un piatto di penne al ragù. Nelle ultime ore, infatti, grazie alla sfida vinta da Francesca Cipriani e Simone Barbato, i naufraghi non potevano credere ai loro occhi: pasta dopo due mesi di fame nera. Inutile dire che a commuoversi maggiormente è stata proprio la Cipriani, la naufraga più affamata di tutti. In generale, comunque, tutti i vip si sono asciugati dopo settimane e settimane di stenti. Torneranno in Italia più magri, beati loro. Viene quasi voglia di trascorrere un mesetto in Honduras per buttare giù quei chiletti di troppo che nonostante i sacrifici proprio non vogliono andarsene. (Continua dopo la foto)

A proposito di peso, la trasformazione più evidente è ovviamente quella del naufrago più in carne, cioè Franco Terlizzi. Grazie alla dieta forzata a base di riso e cocco, l'ex pugile è dimagrito, come mostra il foto confronto ottenuto con gli scatti di Frezza – La Fata. E sembra essere molto contento di questo Franco, tanto da pregustare già il momento in cui la moglie lo vedrà con il suo nuovo fisico. Ha parlato del suo cambiamento fisico nel corso di un confessionale: "Mi sento bene e sono già felice così, essere sexy non mi interessa. Vorrei essere sexy solo per mia moglie poi del resto non mi interessa. Speriamo di andare avanti così, voglio perdere ancora una decina di chili. La buona volontà ce l'ho, quindi spero di metterli giù". (Continua dopo le foto)

Il foto confronto, come detto, è lampante, ma anche Marco Ferri conferma il dimagrimento di Franco: "Franco è passato ufficialmente da una XL a una L. L'altro giorno gli ho detto che gli si vedevano le costole ed è impazzito, sembrava che gli avessi detto che gli portavo un piatto del suo formaggio preferito con il miele. È incredibile quanto ci tenga a dimagrire e ai commenti degli altri a riguardo". E Nino Formicola gli fa eco: "Vorrei dirvi che il signor Franco Terlizzi ha cambiato taglia". Franco, al settimo cielo, non ha potuto non auto lodarsi: "Guarda che bel maschiaccio che sta venendo fuori. Ora che mi vede mia moglie mi salta addosso. Sto diventando troppo bello, lasciatemi perdere. Troppo bello".

"Alessia è complice. È una vergogna". Isola dei Famosi, (un’altra) bufera. Spunta un video che dimostra il 'fattaccio'. "Franco, c'entra lui". E, dopo questo, parola 'fine'