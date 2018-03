"In realtà mi dispiace aver aggredito questo giovane, che tra l'altro è anche tenero e ha dei sentimenti così nobili. Recentemente ho scoperto che ha un fidanzato. Sono felice finalmente di avere un premier gay, così sereno e affettuoso e sorridente". Parole clamorose su Luigi Di Maio che arrivano nel corso del programma Quelli che dopo il tg, condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran su Rai 2. Non è certo la prima volta che l'ospite della trasmissione in questione attacca il leader Cinque Stelle. È una 'battaglia' che porta avanti da tempo, scagliandosi a più non posso contro Di Maio sui social e nei salotti tv. Ma stavolta è diverso: come riporta Libero, sgancia una bomba sulla sua vita privata che, meglio specificarlo subito, non trova conferme da nessuna parte. Ma ci tiene anche a precisare che non c’è nessuna accezione negativa nelle sue parole: "È elogiativo, io credo che essere omosessuale sia un elemento in più. Non mi pare che ci sia da vergognarsi di nulla. Abbiamo leggi che tutelano le coppie gay". Insomma, ad avviso di Vittorio Sgarbi, perché è proprio il critico d'arte neoeletto con Forza Italia, Di Maio è gay e pure fidanzato. (Continua dopo la foto)

Fuori il nome: Sgarbi indica Vincenzo Spadafora come compagno di Di Maio. Chi è Vincenzo Spadafora: campano come il leader penta stellato, è il suo attuale responsabile delle relazioni istituzionali. È stato presidente dell'Unicef e garante per l'infanzia e l'adolescenza. Classe 1974, nato ad Afragola, nel 1998 è stato segretario particolare del presidente della regione Campania Andrea Losco (Udeur, quindi Clemente Mastella), già sindaco di Cardito, dove Spadafora è cresciuto e dove i due si conobbero quando il consulente di Di Maio andava al liceo, si legge su Il Foglio. Negli anni successivi è stato nella segreteria dei Verdi di Alfonso Pecoraro Scanio, quindi capo della segreteria di Francesco Rutelli al ministero dei Beni culturali nel 2006. Ma si è anche avvicinato a Italia Futura grazie all'amicizia con '’imprenditore Carlo Pontecorvo, proprietario dell’acqua Ferrarelle. (Continua dopo le foto)

E adesso Sgarbi indica Spadafora come fidanzato di Di Maio. Che, proprio di recente, è stato beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista cinque stelle. Se la politica sia stata galeotta, oppure no, non è dato sapere. Sta di fatto che il loro sembra amore vero. Almeno a guardare i sorrisi e gli sguardi delle foto. La lei in questione si chiama Giovanna Melodia, avvocato, pentastellata e vicepresidente del consiglio comunale di Alcamo. I due, che si erano già incontrati alla fine del 2017 durante un'altra visita in Sicilia e hanno fatto una passeggiata prima alle Saline e poi sull'isola di Mothia, come mostrato in uno scatto pubblicato dal sito AlqamaH, un quotidiano online di Alcamo.

