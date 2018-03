A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un'interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di 'piccante' da dire. La donna è stata inoltre invitata in studio per far sentire a tutti quello che aveva da dire. Secondo il racconto di Federica, la Tedesco le avrebbe raccontato di avere con Giorgio Manetti una frequentazione piuttosto assidua e non una semplice relazione amicale. A quel punto la diretta interessata è dovuta intervenire per spiegare quello che sta succedendo. Dal momento che ha sempre negato tutto, Anna ha mantenuto inalterata la sua posizione e ha ribadito il concetto, dicendo che tra lei e il gabbiano non c'è nulla di più di quello che entrambi stanno sostenendo da tempo. Dopo essersi difesa per l'ennesima volta ha anche fatto un annuncio che ha stupito il pubblico. (continua dopo la foto)

La dama, stufa delle continue accuse, ha perso la pazienza e ha detto di voler lasciare la trasmissione. nell'ultimo periodo si è sentita protagonista di troppe polemiche e a questo punto vuole dare un taglio definitivo a tutti i pettegolezzi. Non è la prima volta che Anna mostra segni di insofferenza, ma fino ad oggi non aveva mai preso una decisione definitiva. In passato infatti dopo aver detto che voleva ritornare alla sua vita, la dama aveva deciso di restare perché era assolutamente convinta di avere la coscienza pulita e che non aveva nulla da nascondere. Dopo la messa in onda della puntata in cui è finita di nuovo al centro dell’attenzione a causa del suo rapporto con Giorgio Manetti, la diretta interessata si è anche lasciata andare ad uno sfogo social. (continua dopo le foto)





La Tedesco sui social scrive: “Ho capito che dobbiamo lasciar andare ciò che non ci appartiene più senza aver paura. Il coraggio ci donerà nuove ricchezze, che dobbiamo avere la forza di reinventarci, di salvarci, di ripartire ogni volta che la vita ci metterà alla prova. Ringrazio i miei anni che mi hanno insegnato l’arte della resilienza e della saggezza perché possiedo dono meravigliosi da condividere con anime che mi somigliano.” A seguito del suo sfogo, ha ricevuto moltissimi riscontri da parte dei fan. Anna ha ricevuto infatti un grande sostegno da parte di chi è convinto che dica la verità. In molti le hanno anche consigliato di lasciare per sempre il programma e di non continuare a subire così tanti insulti e accuse fondate sul nulla.

Ti potrebbe interessare anche: “La doppia vita di Gemma Galgani”. Di giorno in tv, ma la notte… La dama di Uomini e Donne è stata pizzicata proprio così, mentre meno se lo aspettava. Ovviamente, si è aggiudicata la copertina e a vederla così non sembra lei. I fan sono rimasti allibiti