Tutti la conosciamo come 'dama di punta' del trono over, Gemma Galgani da anni calca le scene di Uomini e Donne in un anelito infinito nei riguardi di Giorgio Manetti. In trasmissione si è decisamente fatta notare per il suo temperamento molto appassionato, ma da qualcuno viene giudicata infantile ed esagerata. Naturalmente parliamo di Tina Cipollari che non la può proprio vedere e non perde occasione per farle notare quanto la detesti. In una delle ultime puntate le ha addirittura versato una bottiglia d'acqua sul capo. Sul fronte amoroso invece, la questione con il gabbiano pare essere arrivata alle sue battute finali: si sono detti un addio senza se e senza ma. In particolare il cavaliere ha voluto essere maggiormente assertivo e le ha fatto capire senza mezzi termini che gli deve girare alla larga. ma se della vita pubblica di Gems sappiamo tutto, di quella privata si sa ben poco. Infatti, la torinese ha una vera e propria doppia vita. Se di giorno si aggira per gli studi Mediaset, la notte la musica cambia completamente. E adesso tutto è venuto alla luce in modo inequivocabile. (continua dopo la foto)

A pizzicare la Galgani con le mani in flagrante è stato il settimanale che l'ha immortalata e buttata di corsa in copertina. Gemma infatti quando non è in trasmissione lavora. Cosa fa? È direttrice di sala al teatro Colosseo di Torino, un lavoro che ama moltissimo e che svolge con grande passione: “Amo il mio lavoro – ha spiegato – mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole. Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e tutto questo movimento aiuta la mia forma fisica”. Gemma adora infatti il mondo del teatro, ha sempre detto che è il suo primo e più grande amore, quello che le è stato e a cui è stata sempre fedele. (continua dopo le foto)





Nelle foto del settimanale si vede Gemma che accoglie gli spettatori e controlla loro i biglietti; la passione della dama per il teatro ha radici lontane. Come racconta il settimanale infatti la protagonista di Uomini e Donne ha mosso i suoi primi passi dietro le quinte e al fianco di un guru del teatro torinese, Giuseppe Erba. Proprio dietro le quinte di quel teatro la Galgani ha rivelato di aver avuto un flirt con Walter Chiari e conosciuto personaggi quali Maria Callas o Katia Ricciarelli. Se la vita professionale della dama è solida, quella sentimentale vacilla. Ma anche se Giorgio l'ha rifiutata per l'ultima volta (si spera), lei non ha mollato ed è ancora decisa a trovare l'anima gemella.

Ti potrebbe interessare anche: “Non ne mangio assolutamente”. Gemma Galgani svela il segreto del suo fisico longilineo. La dama indiscussa del trono over di Uomini e donne rivela l’enorme sacrificio per avere quel corpo tonico e asciutto a 68 anni. Senza mai mettere piede in palestra… Tutte come lei?