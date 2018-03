Volto angelico, modi gentili e garbati e sorriso smagliante. Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano e ormai da oltre 10 anni tiene compagnia agli italiani con lo show ''Ballando con le stelle''. Gli ascolti la premiano, i telespettatori si divertono a seguire le performance dei vip-ballerini ma c'è anche chi, e non è uno qualunque, a demolire tutto il 'baraccone' targato Rai. Dopo la polemica con Mario Adinolfi per il ballo tutto maschile tra Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci, ecco che anche Aldo Grasso scende in campo. Il critico televisivo, sempre molto schietto, in un video sul Corriere ha dato un giudizio pesantissimo a Ballando con le stelle e alla sua padrona di casa. ''Di Ballando colpisce la figura di Milly Carlucci, che non è così sorridente e angelica come vuol far sembrare. È una macchina da guerra, fredda, spietata, il contraltare di Maria De Filippi. Fate caso alle persone che sceglie come protagonisti: basti guardare la giuria, le polemiche scaturite''. La giuria è composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillelmo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, personaggi senza peli sulla lingua che non hanno nessuna remora nello sparare commenti velenosi. (Continua a leggere dopo la foto)

"Il programma non è tanto basato sulle esibizioni", prosegue Aldo Grasso nel video pubblicato dal Corriere della seta, "ma sulle polemiche che i ballerini suscitano con la giuria. È un programma di intrattenimento con seguito di polemiche. Milly sa fare i suoi calcoli e mette in piedi uno spettacolo commerciale, che però va sulla Rai". "Sempre più accentuata la deriva pacchiana in stile Las Vegas" scrive invece nella sua rubrica Televisioni sulla versione digitale del Corriere della Sera, "dalle scenografie kitsch, alle enormi quantità di silicone sui volti già silvani, e posticci sulle teste e non solo di Mayer. Dramma nel dramma, il parrucchino sì, ma un gillette usa e getta no". (Continua a leggere dopo le foto)

"Non commenterò né la mise di Milly Carlucci (un palese omaggio a Lady Oscar con palandrana a rischio inciampo.....forse un'allusione alla polemica sul duo maschile?) né Mariotto dalla lingua di fustagno, anzi, l'ho guardato fin quasi alla fine sperando che desse i numeri sul serio. Mi ripeto, se il programma venisse ridotto della metà ne guadagnerebbe. E basta colla storia stucchevole che ballando si mettono in gioco nonché a nudo, ma chi ci crede e chi se lo augura, esistono gli psicologi per questo". Insomma, una bella stroncatura. Chissà come la prenderà Milly Carlucci.

Milly Carlucci: età, altezza e peso. Il marito Angelo e i figli (bellissimi) Angelica e Patrick