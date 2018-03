Lo scorso sabato è iniziata la nuova edizione di Ballando con le stelle. E già partono i primi pettegolezzi bollenti. Pare che nel reality siano nate delle simpatie speciali… Non diciamo amore perché ci pare un po’ presto ma forse sarebbe il termine più appropriato… Avete già un’idea di chi siano i vip coinvolti in questa relazione? Beh, udite udite, le coppie sono addirittura due. Ma dai? Già. Ora vi diciamo tutto per bene. Avete presente Cristina Ich, la modella e influencer che si è subito distinta per la sua bravura, per la bellezza e l’avvenenza? Ecco, lei è una delle protagoniste di questo amore appena sbocciato. La Ich nella prima puntata ha ballato benissimo insieme al ballerino professionista Luca Favilla e il video del loro ballo, alla fine della puntata, era uno dei più cercati. Cristina ha già conquistato l’Italia e si è guadagnata il soprannome di Jolie di Romania. Accipicchia! E con starebbe flirtando la Ich? Vediamo un po’ se indovinate… Esatto, avete indovinato. Cristina Ich è stata paparazzata proprio con… Il suo insegnante Luca Favilla. Wow! Continua a leggere dopo la foto

I due, che si sono conosciuti proprio a Ballando con le stelle, sono stati pizzicati dal settimanale Oggi in atteggiamenti compromettenti. Forse la love story non è ancora nata, o forse sì. Non possiamo saperlo. Di sicuro possiamo dire che questo feeling contribuisce a rendere i loro balli molto più “sentiti” e appassionanti. Ve lo ricordate quando, le prime volte, ad Amici, Stefano De Martino ballava con Belen? Ecco. Comunque. Alcuni paparazzi sono riusciti a beccare la modella e il ballerino in atteggiamenti intimi: i due cenavano insieme ed erano certi di essere lontani da occhi indiscreti. E invece zac! Beh, comunque questa non è l’unica coppia di Ballando con le stelle. Ne sta per nascere – o forse è già nata – anche un’altra. Continua a leggere dopo le foto

I paparazzi hanno sorpreso a passeggiare insieme in atteggiamenti intimi anche Giato Giarratana (il modello olandese di 25 che con il suo metro e 85 ha mandato in tilt tutte le donne d’Italia) e la sua compagna la ballerina Lucrezia Lando. Era sera e la coppietta è stata pizzicata a passeggiare. Era la sera dello show e, dopo la passeggiata, i due sono entrati nello stesso palazzo. Quindi hanno dormito insieme. Presumibilmente. Beh, ormai non resta che aspettare un po’ di tempo per capire se i rumors saranno confermati. E scoprire se son rose oppure… Beh, una cosa è sicura: d’ora in avanti guarderemo Ballando con le stelle con altri occhi.

