Il peggio è passato. Ma la paura ancora resta. Sì perché Fabrizio Frizzi ha davvero spaventato tutti. Il malore, la corsa in ospedale, la terapia intensiva. Per giorni, fino a quando le notizie erano frammentarie, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tutti a chiedersi cosa stesse realmente succedendo. Poi, piano piano, la rinascita. Le prima parole, qualche timido passo nella corsia d’ospedale quindi via verso la guarigione. Un percorso lungo che, a cinque mesi da quel giorno, continua. Fabrizio Frizzi non si arrende e continua a combattere Al suo fianco c'è sempre la moglie Carlotta Mantovan (25 anni meno di lui) che insieme alla piccola Stella sostiene il conduttore con il loro affetto. Su Diva e Donna le immagini dei due che affiatatissimi si baciano e abbracciano. L'ischemia sembra aver dato nuova linfa a Frizzi, il cui percorso terapeutico, però, non è ancora finito: "Combatto come un leone con l'entusiasmo e l'energia che ho sempre avuto nell'affrontare le cose della vita". Oggi a seguito di questa esperienza lo sguardo di Frizzi sulla vita è completamente cambiato. (Continua dopo la foto)

Ha ripreso il lavoro, ma tra una registrazione e l’altra del programma trova il tempo per dedicarsi alla moglie e alla loro figlia Stella di 4 anni e mezzo. abrizio, in alcuni scatti pubblicati sul settimanale Nuovo, appare rilassato e felice al maneggio accanto alla sua famiglia, con Carlotta, Stella e suo suocero, Frizzi aveva dichiarato: “La vita va goduta, non sia mai quello che succede domani”. Tantissima forza e ha dimostrato il conduttore de L’Eredità che ha anche raccontato: “Continuo a essere un entusiasta e non rinuncio a sperare di riprendere un’esistenza piena di forza”. Ma qualcosa si deve ancora mettere a posto nel corpo, come nello spirito piagata dalla sofferenza.



“Non sono guarito del tutto - ha raccontato il conduttore al Corriere -, ma l’aver ripreso il lavoro, una vita simil-normale, mi dà una carica di adrenalina che è una terapia aggiunta a quella medica”. Il conduttore aveva inoltre raccontato sempre al rotocalco Nuovo: “Quando sei felice con una persona e con lei riesci a condividere un percorso di vita quotidiano, anche nelle situazioni difficili, ringrazi il cielo di ogni momento” e per quanto riguarda la figlia Frizzi rivela: “Cerco di essere il padre migliore che posso […] cercando di renderla felice”. La moglie Carlotta inoltre durante la convalescenza del marito ha cercato di mantenere sempre un basso profilo e tutelare al massimo la loro privacy.

