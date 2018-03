Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza di Benedetta non ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina di Cristina non l'ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la scena è stata tutta della maggiore delle sister, ma le cose non sono andate meglio e gli ascolti sono rimasti fiacchi. nel corso dell'ultima puntata, gli autori hanno anche cercato di introdurre delle novità, ma alla fine i telespettatori non hanno gradito e il programma della moglie di Giorgio Gori è sembrato uno scopiazzamento di altre trasmissioni più fortunate. Quindi per il prossimo autunno c'è chi è già a lavoro per dare una svolta al contenitore domenicale targato Rai. Tuttavia, le decisioni che stanno per essere prese potrebbero non piacere affatto alla padrona di casa che potrebbe seriamente essere sfrattata. (continua dopo la foto)

A questo punto, dopo i deludenti risultati dell’ultima edizione di Domenica In c’è da scegliere a chi affidare il programma domenicale. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i dirigenti della Rai sarebbero già a lavoro sulla programmazione della prossima stagione televisiva. Dopo i deludenti risultati registrati dalle sorelle Parodi, corre voce che una delle preoccupazioni maggiori riguardi proprio Domenica In. Cristina e Benedetta non sarebbero dunque riconfermate alla conduzione del programma contenitore della domenica pomeriggio, e quindi bisogna scegliere chi andrà a prendere il loro posto. Sembra che i nomi più quotati siano quelli di Mara Venier e Antonella Clerici. Volti storici di casa Rai, la prima in particolare è stata per tanti anni la “signora della domenica” mentre la la seconda ha calcato il palco di Domenica In una sola volta nella sua carriera, nell’edizione 2001-2002, proprio accanto alla Venier, con un’altra bionda, la “sellerona” Ela Weber, e Carlo Conti.





Entrambe hanno alle spalle una un curriculum costellato di incredibili successi e picchi di ascolto, e non sono state ferme nemmeno nell’ultima tornata tv. Infatti Antonella Clerici, oltre all’immancabile presenza a La Prova Del Cuoco, ha debuttato con il nuovo teen talent di Rai1, Sanremo Young, mentre Mara Venier è attualmente impegnata come ospite fissa a L’Isola dei Famosi. La scelta della della Rai sembra difficile, ma fondamentale per risollevare le sorti del programma domenicale. Dopo la non felice performance di Cristina e Benedetta Parodi serve una svolta per contrastare lo 'strapotere' di Barbara D'Urso. Ora però una cosa va sottolineata, tra la Clerici e la venier non corre proprio buon sangue. La stessa Antonellina a Maurizio Costanzo disse che quando conducevano insieme Domenica In si sono fatte delle litigate clamorose. Probabile che una co-conduzione (visti i trascorsi) sia da escludere, ma adesso resti il dubbio su chi verrà scelta per un compito così delicato.

