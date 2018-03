L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è iniziata col botto. Tra la bellissima Gessica Notaro e le classiche freddure di Selvaggia Lucarelli (che da poco ha citato in giudizio Alba Parietti dopo gli stracci volati nella scorsa stagione), Milly Carlucci ha il suo bel da fare per tenere tutto sotto controllo. E tanto dovrà faticare se è vero che un nuovo volto starebbe per scendere i pista. Si tratta di Roberta Bruzzone. La celebre criminologa ormai conosciutissima dai telespettatori del piccolo schermo, infatti, è un ospite fisso di Milly Carlucci il sabato sera, riuscendo, tra l’altro, benissimo nel suo ruolo. Un ruolo che, come detto, potrebbe presto cambiare. La conduttrice, infatti, pare avere dei piani diversi per la Bruzzone che, a partire dal prossimo anno, potrebbero diventare uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. L’indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Oggi, nella sua rubrica Pillole di Gossip. Sarà davvero così? Al momento, stando a quanto riportato dal giornale, Milly Carlucci pare stare lavorando molto dietro le quinte per riuscire in questa missione. (Continua dopo la foto)

Certo, sono in tanti a chiedersi come farà Milly a gestire un carattere forte come quello della Bruzzone. La missione sembrerebbe essere ancora aperta. Come ballerina, probabilmente, la criminologa potrebbe riservare delle belle sorprese. Tutto questo mentre lo show veleggia alla grande e non sembra aver bisogno di colpi di teatro per crescere. L’ ultima puntata dello spettacolo condotto da Milly Carlucci infatti ha portato a casa un buon bottino di ascolti. Lo show è stato visto da 4 milioni 205 mila telespettatori pari al 20.7% di share. Ma come tutti i programmi di successo non mancano le polemiche. Quest'anno c'è stata una grande novità con l'introduzione della 'same sex dance’. (Continua dopo le foto)





Che ha avuto come protagonisti Giovanni Ciacci e il ballerino Raimondo Todaro. Questo particolare ha scatenato un mare di commenti e non tutti favorevoli. A iniziare la querelle è stato Mario Adinolfi che già prima dell’inizio del dancing show aveva fortemente criticato la scelta di avere nel cast una coppia dello stesso sesso. Ma non è finita qui, visto che anche dalla madre Russia è arrivata una reazione alquanto drastica. A quanto pare a Mosca non hanno per nulla gradito la presenza di una coppia di ballerini dello stesso genere e così hanno deciso di censurare la loro esibizione.

Ti potrebbe interessare: “Bloccata. Non respiravo più”. Carolyn Smith, tragedia sfiorata. La star di Ballando con le Stelle ha di nuovo il cancro e durante la chemio ha rischiato grosso: “Non riuscivo nemmeno a chiedere aiuto…”