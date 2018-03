C'è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? Lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d'abbigliamento che nessuno dovrebbe creare, eppure li se li mette. Ma perché?! Già nel corso del Grande Fratello Vip aveva dato alcune prove non proprio brillanti, tutti ricorderanno quel look alla Jennifer on the block appena uscita dal Bronx che aveva fatto a botte con Uma Turman in Kill Bill: orecchini giganti, tutona con zip e trucco leggermente pesante. In molti pensavano che dopo le critiche a rotta di collo, la conduttrice de Le Iene avrebbe preso qualche provvedimento, assumendo magari un assistente in grado di fare scelte oculate, non diciamo Anna Wintour superba direttrice di Vogue, ci andava bene anche uno qualunque modaiolo quanto basta. (continua dopo la foto)

Ma come mai, la Blasi è arrivata a stupirci così tanto? nell'ultima puntata de Le Iene Show, il programma che presenta assieme a Teo Mammuccari ha sfoggiato un look decisamente particolare. Da parte della conduttrice è evidente il desiderio di rinnovare la sua immagine, ma ogni tanto 'svirgola'. Se qualche settimana fa aveva sfoggiato un elegante tailleur in paillettes dorate per accompagnare il marito a una esclusiva premiazione, questa volta ha puntato su qualcosa di più casual ed è apparsa sul palco in tuta. Sì ancora la tuta. Per la puntata del 14 marzo ha puntato sul casual-glamour: felpa di pizzo rosa decorata con un cuore argentato sul petto, con le maniche lunghe e traforata che non donava moltissimo alla sua figura perfetta.

Sotto alla felpa indossava il pantalone della tuta nero in triacetato con delle righe laterali rosse e delle ciappe tenute aperte fino alla coscia: gambe bellissime, per carità. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté neri con il tacco alto e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati che le cadevano sulle spalle. Ma il fatto è che questo suo outfit non è piaciuto a nessuno e sui social gliene hanno dette di tutti i colori. le critiche sono state impietose: "Ma Ilary quando si toglie il pigiama??"; "Secondo me Ilary Blasi si fa la tinta da sola a casa. Quel colore non è reale. Quanto l'outfit"; "Ieri le Iene, ma chi veste la #Ilary Blasi?".

Ti potrebbe interessare anche: “Ci risiamo: ha stravolto ancora il viso”. Ilary Blasi, il dettaglio non sfugge. A Le Iene il look della conduttrice continua a far discutere, ma adesso salta all’occhio pure un altro cambiamento. Che, ovvio, non mette d’accordo tutti