Ad oggi, a Uomini e Donne, la scelta di Paolo Crivellin è stata la più sofferta. Non è passato poi così tanto tempo da quando, finalmente, il tronista ex single di Temptation Island è arrivato a una conclusione. Erano i primi di febbraio scorso. Habemus coppiam: Paolo ha deciso di voler conoscere meglio Angela, non Marianna. Scelta sofferta, sì, ma anche diversa dalle altre: Paolo ha portato le due corteggiatrici in una villa dove sono stati a stretto contatto per tre giorni. Ognuna delle due aveva la possibilità di vedere cosa stesse facendo Paolo quando era in compagnia dell'altra ed entrambe avevano la possibilità di interrompere il collegamento per non consentire alla rivale di vedere cosa stesse accadendo. "La notte porta consiglio, non ho bisogno di altro tempo. Quest'esperienza mi è servita molto", scrive poi lui a entrambe senza salutarle di persona. Poi, dopo aver scaricato Marianna col solito discorsetto consolatorio, raggiunge Angela nel giardino di un castello e con i petali rossi che scendono dall'alto, un bacetto e un abbraccio, le dice: "Andiamo a casa?". Da settembre a febbraio: quasi un parto, praticamente, ma alla fine Crivellin ce l'ha fatta. E oggi? (Continua dopo la foto)

Oggi, e non è scontato, Paolo e Angela vanno ancora d'amore e d’accordo. Dopo la (lunga) conoscenza nello studio di Maria De Filippi, hanno trovato affinità anche nella quotidianità. E pure tra le lenzuola, a quanto pare. Insomma, sono innamorati pazzi e la passione tra loro è alle stelle. Tanto che Paolo ha voluto condividere coi fan la prima volta con Angela sulle pagine del settimanale DiPiù: "È bellissimo il ricordo che ho della prima volta con Angela – racconta lui alla rivista diretta da Sandro Mayer - L'abbiamo aspettata tanto, la desideravamo tanto. Durante Uomini e Donne non si ha nessuna occasione di avere una vita intima, anche se non bruciare le tappe ci ha permesso di conoscerci a fondo. Abbiamo dovuto aspettare quattro mesi per stare davvero soli". (Continua dopo le foto)

Quindi scende nei dettagli: "Eravamo in un albergo di Roma, era un misto di eccitazione, desiderio e paura di deluderci a vicenda. Con la prima volta si è sempre un po' in ansia, non è così scontato che ci sia affinità fisica. Invece è andato tutto per il meglio. Sono felice di stare insieme con Angela“ ha concluso il torinese che abbiamo conosciuto a Temptation Island. Va tutto alla grande, quindi, ma non è ancora tempo di convivenza. Motivo? Non vogliono bruciare le tappe: "Siamo convinti che non correre sia l'unico modo per far crescere il nostro amore. Non si può passare dal niente al tutto nel giro di pochi giorni: sarebbe un autogol", conclude Crivellin.

