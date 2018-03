Diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso e una condanna a sei mesi carcere. Più i danni morali che la showgirl dovrà risarcire alla conduttrice per quel fatto – che molti avranno dimenticato – che risale al 2013. Ma di chi stiamo parlando? Chi è la vip condannata dal Tribunale di Monza? Stiamo parlando dell’ex olgettina Barbara Guerra che, nel 2013 appunto, aveva pubblicato su Instagram una serie di insulti ai danni della conduttrice di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, ovviamente, non ha perso tempo e l’ha querelata. Poi c’è stato il processo (la Guerra non si è mai presentata in aula) al termine del quale è stata confermata la valenza lesiva di quegli attacchi. Ed è finita che la Guerra è stata condannata a 6 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni morali a Carmelita. Ormai sono passati tanti anni da quel fatto, quindi è bene ricordare cosa sia accaduto. Cosa ha fatto scattare la guerra tra Barbara Guerra e Barbara D’Urso? Un servizio sulle olgettine che andò in onda a Domenica Live. Il servizio in questione parlava delle cene delle ragazze con Silvio Berlusconi e mostrava immagini “particolari”. Continua a leggere dopo la foto

Immagini di ragazze molto poco vestite. A Barbara Guerra quel servizio non piace affatto. E quindi reagisce malissimo, cioè insultando pesantemente sul web Barbara D’Urso. In particolare la Guerra iniziò a diffondere immagini della D’Urso accompagnate da commenti molto offensivi. La conduttrice diede immediatamente mandato ai suoi legali di querelare la Guerra. A quel punto la Guerra tolse tutto ma ormai la denuncia era scattata e si è andati avanti sul fronte legale fino alla fine. "Nessuno mi ha querelata visto che le foto Di Carmelita (Barba D'Urso, ndr) tutta nuda sono visibili a tutti", la Guerra continuò in questi termini anche dopo la denuncia. Insomma, una vera guerra che Carmelita ha vinto… Continua a leggere dopo le foto

Barbara Guerra fu valletta di una trasmissione sportiva e partecipò al reality “La fattoria”. In cambio delle notti trascorse con Silvio Berlusconi l'ex concorrente del reality, ha ricevuto una villa a Bernareggio (del valore di un milione di euro), un bilocale in corso Sempione, a Milano, e varie utilità, tra cui 10 mila euro per non deporre al processo escort in corso dinanzi al tribunale di Bari. Lo ha detto nella requisitoria al processo Escort il Pm Eugenia Pontassuglia ricordando ‘che nella villa di Bernareggio Guerra si è chiusa per non essere rintracciata per deporre a Bari’, questo venne fuori nel processo escort.

