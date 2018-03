Nuove clamorose rivelazioni da parte di ''Striscia la notizia'' sull'edizione dell'Isola dei famosi. Dopo la ricerca della verità sul famoso canna-gate innescato da Eva Henger, il telegiornale satirico di Antonio Ricci ha trattato un altro caso: quello della celebre sbroccata fatta da Alessia Marcuzzi all'ex pornostar. Ma andiamo con ordine: la conduttrice del reality non era riuscita a trattenersi e nel bel mezzo dell'intervista agli ultimi eliminati aveva perso le staffe. Approfittando dell'entrata in studio dei due, anche loro coinvolti nello scandalo del presunto consumo di marijuana prima dell'inizio del programma, la Marcuzzi aveva chiesto delucidazioni e, a quel punto, aveva tirato in ballo anche la Henger. Ascoltate le parole di Eva, Alessia è sbottata:'''Voi parlate, io non parlo'? Tu sei fuori di testa! Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare della vicenda! Non fare la buona samaritana! - ha ribattuto la Marcuzzi - Non fare discorsi moralisti quando io non sono mai stata moralista con te e con tua figlia''. "Io non voglio applausi. Tu vai dove vuoi a parlare e vai anche troppo''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Perdonami, fammi parlare perché questa è la mia trasmissione. - aveva detto la conduttrice - Noi non abbiamo mai parlato di questa storia, tu veramente stai fuori di testa. Io ho fatto anche di tutto per essere carina con tua figlia nella scorsa edizione dell'Isola. Quindi questo discorso moralista con me no. Ora sono molto arrabbiata. Non ho parole". Una reazione incredibile quella della Marcuzzi, mai apparsa così su di giri durante una sua trasmissione. Il motivo? A mettere la pulce nell'orecchio ci ha pensato, come sempre, Striscia la Notizia. Il servizio mandato in onda durante la puntata del 14 marzo è iniziato ricordando come sia stata proprio Alessia Marcuzzi in persona a invitare l'ex naufraga Eva Henger a sfogarsi del caso marijuana in altri programmi televisivi. Dunque, ci si interroga: "Come mai è visibilmente poco lucida? Come mai ha perso il controllo?". (Continua a leggere dopo le foto)

E per trovare una risposta a queste domande, viene avanzata una teoria scottante: "La spiegazione - affermano - era nelle parole di Mara Venier a inizio programma", quando aveva ammessa di essere alticcia. La 67enne veneziana aveva infatti ammesso candidamente di essere un po’ brilla per via della vodka russa che le era stata servita prima dell'inizio della trasmissione. Striscia La Notizia ha mostrato come la Venier abbia ribadito, riferendosi alla conduttrice: ''Colpa tua, che mi hai dato la vodka''. Nel video mandato in onda da Striscia si vedono gli opinionisti e la conduttrice del reality intenti a brindare allegramente con i bicchieri in mano, mentre si concedono un breve party ad alto tasso alcolico. Secondo Striscia, ''La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la Vodka russa''. Nel filmato, inoltre, si sente Alessia Marcuzzi pronunciare la parola ''ubriaca''. Insomma, una vera caduta di stile per una delle conduttrici più amate dagli italiani.

