All'Isola dei Famosi l'attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un 'sorvegliato speciale'. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato da Amici, mai fuori le righe però. Ma quando si deve essere seri, lui lo è. E poi, elemento da non sottovalutare, fa impazzire il pubblico femminile con quel fisico da urlo ma, lo dice anche Mara Venier, dovrebbe metterlo più in mostra. In diretta, infatti, è sempre 'molto vestito'. Non è un naufrago, quindi può sfogarsi sui social network. E così, su Instagram, condivide foto e Storie in continuazione, quasi tutte sul 'dietro le quinte', sulla gente e i posti che sta vedendo quando non è impegnato con il reality. Sulle colonne del settimanale Chi, poi, Stefano sta tenendo un diario in cui racconta la sua esperienza in Honduras. E, in una delle ultime puntate, ha ammesso di iniziare a sentire la mancanza del figlio Santiago, che non vede l'ora di poter stringere di nuovo tra le braccia dopo quasi due mesi di lontananza. (Continua dopo la foto)

"Mi manca l'Italia – dice l'ex marito di Belen -Ho ancora un po' di puntate che mi aspettano e le affronterò nel migliore dei modi: con il sorriso e la consapevolezza che, quando ritornerò a casa, avrò nello zaino una nuova esperienza e nuove storie da raccontare al mio piccolo uomo che non vedo l'ora di riabbracciare". L'inviato dell'Isola dei Famosi ha poi ricordato il momento in cui ha salutato il suo Santi prima della partenza per l'Isola: "Quando ci siamo salutati, come sempre l'ho abbracciato poggiando il mio naso tra il suo collo e la spalla, questa volta ho aspettato un attimo in più prima di lasciarlo andare, volevo ricordare ogni singola nota di quel profumo, che per un po' di mesi non avrei più sentito: 'Fai il bravo, papà torna presto!'". (Continua dopo le foto)





La nostalgia di casa si fa sentire dopo quasi due mesi, ma quella di inviato all'Isola dei Famosi si sta rivelando un'esperienza preziosa per lui: "Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del Paese in cui ti trovi – continua Stefano su Chi - Uno dei miei posti preferiti è Chachahuate, un’isola piccolissima, un pugno di sabbia gettato nell’acqua turchese dell’arcipelago di Cayos Cochinos. È abitata da pescatori e dalle loro famiglie; mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l'importante è avere qualcuno con cui condividerlo. La loro comunità è molto unita e sono di un’ospitalità disarmante, ti aprono le porte di casa e ti fanno sentire parte della loro grande famiglia".

“Voglio parlare con Stefano”. Isola, Francesco Monte “incastrato”. Dopo settimane di sospetti, ecco spuntare quelle parole compromettenti che mettono l’ex tronista nei guai. Ma ora che c’entra De Martino?