Diciamocelo, questa edizione dell’Isola dei famosi è all’insegna delle polemiche. Se state seguendo il programma, capite di cosa parliamo. Ma capite di cosa parliamo anche se non lo seguite perché di sicuro avrete sentito parlare del “canna-gate” e ormai sapete esattamente di che si tratta. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fatto suo di droga quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco non era ancora iniziato. Francesco Monte ha negato tutto poi, però, ha deciso di tornare in Italia. Lo ha fatto di sua spontanea volontà, perché ormai per lui, quello che doveva essere un gioco, era diventato una gogna pubblica. E anche perché non voleva che la famiglia si preoccupasse troppo. Ma la cosa non è finita lì. Da quel momento non si è mai smesso di parlare del canna-gate. Eva Henger, che lo ha accusato, è stata spesso ospite di varie trasmissioni e ha continuato a sostenere la sua tesi. Monte ha continuato a negare. E ha deciso che non sarebbe mai andato in studio perché non voleva incontrare Eva Henger con la quale si parla ormai solo tramite avvocati. Continua a leggere dopo la foto

Non è andato in studio neanche questa settimana quando, in studio, è arrivata la sua Paola Di Benedetto, l’ultima eliminata dal gioco. Però Monte le ha fatto sentire la sua presenza facendole recapitare un enorme mazzo di rose accompagnato da un bigliettino con il suo numero di telefono. Non abbiamo detto una cosa: in tutta questa storia del canna-gate, ha avuto un ruolo rilevante Striscia la Notizia che ha cercato in tutti i modi di incastrare l’ex tronista e dare ragione alla Henger. La situazione è diventata pesante soprattutto per la padrona di casa che ormai non ne può più. La Marcuzzi, infatti, durante l’ottava puntata, ha manifestato tutta la sua insofferenza rivolgendosi in malo modo contro Eva Henger. Si sarà pure sfogata ma quella sfuriata contro la ex star del porno le è costata cara. Visto che, a quanto pare, dopo quella scenata, anche il direttore di Canale 5 (oltre al pubblico), se l’è presa con lei. Continua a leggere dopo le foto

Ma la notizia nuova qual è? La notizia nuova è che pare che ormai il canna-gate sia arrivato a un punto di svolta. Quelli del tg satirico di Antonio Ricci hanno fatto un lavoro di “pulizia” dell’audio del momento in cui Eva Henger accusa Monte. Dopo la pulizia si sente bene ogni parola pronunciata in quel momento. Stefano De Martino ha chiesto ai naufraghi come sia possibile che nessuno abbia sentito l’odore della marijuana e Monte, in quel momento, risponde: “Perché l’hanno fatto in tanti, è normale che non si lamentano”. Beh, questa è probabilmente la prova più evidente dell’intera faccenda. Una sorta di ammissione di colpa dello stesso Monte. E adesso come andrà a finire? L'audio è qui.

