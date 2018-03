Il pubblico dell'Isola dei Famosi non ha avuto il minimo dubbio quando ha assistito all'incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: è stato uno dei momenti più intensi ed emozionanti di tutta l'ottava puntata. Alessia, ex stellina di Non è la Rai e ora naufraga, non vedeva il marito da quasi 2 mesi e, appena l'ha riconosciuto in lontananza, in lacrime si è precipitata verso di lui, che l'aspettava in barca con l'altoparlante in mano. "È un po' che non ci vediamo, ho pensato 'Vado a vedere come sta'. Ce l'ho io la chiave", le ha detto Flavio riferendosi al finto forziere che avrebbe dovuto aprire. La Mancini ha replicato: "Tu hai la chiave del mio cuore, ti amo". “La notizia brutta è che sono arrivate tante denunce per maestria inadeguata, superbia, strategia occulta e tirannia – ha proseguito Flavio - Ci sono tante persone però che si sono offerte di difenderti perché sanno che sei la più bella, la più dolce e la mamma più brava del mondo. Non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, sei esattamente come quando ti ho conosciuto 15 anni fa e ho capito che eri la donna che avrebbe dato un senso alla mia vita". Poi si sono tuffati in acqua e, dopo essersi ricongiunti, si sono scambiati un bacio lunghissimo. (Continua dopo la foto)

Commozione alle stelle, in studio e a casa, alla vista di quella scena. Proprio una bella sorpresa per la Mancini, che è la signora Montrucchio dal 2003 ed è mamma di Mya e Orlando, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2015. Non è un mistero che Alessia e Flavio siano forse una delle coppie più inossidabile del mondo dello spettacolo. Ma a proposito di Flavio, vi ricordate com'era agli esordi? Ha debuttato in televisione nel 2001, quando ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello e da allora ha fatto parecchia strada. E, ovviamente, è cambiato. La prima apparizione in tv, si diceva, ben 17 anni fa durante il secondo GF: era entrato in Casa come sostituto di Filippo Nardi, che aveva deciso di abbandonare il reality a causa dell'astinenza dalle sigarette. L'ha vinto, poi, il reality Flavio e, qualche tempo dopo, ha incontrato la donna della sua vita, Alessia. (Continua dopo le foto)

Nel giro di 17 anni, Flavio si è sposato, è diventato papà, ha recitato a teatro e ha condotto dei programmi televisivi. Anche il suo aspetto, ovviamente, è un po' cambiato, soprattutto nel look, come succede a tutti. Ma a vederlo nelle recentissime immagini dell'Isola, è innegabile che Montrucchio non abbia perso fascino e bellezza che da sempre lo contraddistinguono. I capelli non sono più lunghi e spettinati e la barba non è più leggermente incolta come un tempo: a 42 anni Flavio porta i capelli corti, sono un po' imbiancati oggi, e ha la barba più folta e definita. Poi, certo, quei suoi meravigliosi occhi azzurri lo rendono sempre irresistibile. L'avanzare dell'età, in generale, sembra proprio non toccare il marito di Alessia Mancini. Che non è solo bello, è pure ultra romantico.

