C'è posta per te – Ballando con le stelle: la 'guerra' del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l'asso. O meglio, ha messo in campo l'artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l'ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Totti e Ilary Blasi, sabato scorso è stato il turno di un doppio incontro esilarante: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno infatti mandato una lettera alla coppia più bersagliata dalla cronaca rosa, accompagnata in trasmissione dal re del gossip, il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini. Ovviamente l'argentina e il centauro non avevano idea di chi fosse il mittente e, anche se vi siete persi l'ultima puntata di C'è posta per te, potete però immaginare la reazione al momento dell'apertura della busta, quando i due si sono trovati di fronte Greggio e Iacchetti travestiti proprio da Belen ('interpretata' da Enzino, con tanto di copia dell'abito di Fausto Puglisi indossato a Sanremo) e Iannone (con Ezio in tuta da motociclista). (Continua dopo la foto)

Dopo la puntata, il duo storico di Striscia la Notizia ha anche intervistato per Chi Belen e Andrea, che hanno smentito la notizia della dolce attesa. Non ci sarebbe alcun figlio in arrivo per la coppia che vive insieme tra Milano e Lugano, dice l'argentina, che è già mamma di Santiago, il figlio avuto dall'ex marito Stefano De Martino. "Un figlio? Arriverà prima o poi. Di solito non ho la pancetta, quindi se la vedete non sarà colpa dell'asado (cioè un piatto tipico argentino, ndr)", ha detto dopo la puntata di C'è posta per te, mettendo fine (forse) ai rumor che nei giorni scorsi sono arrivati a pioggia. In ogni caso, tra loro va alla grande: "Più passiamo tempo insieme e più andiamo d'accordo", confermano. (Continua dopo le foto)

Okay, nessun figlio in arrivo e amore a gonfie vele. Ma ora scopriamo anche un altro dettaglio: il cachet che Belen e Iannone avrebbero ricevuto per partecipare al programma del sabato sera di Maria. Cachet di tutto rispetto, stando alla cifra pubblicata dalla rivista Diva e Donna, che firma lo scoop. "È iniziata la guerra del sabato sera – fa sapere la rubrica Sussurri fra divi di Diva e donna - che vede schierati il programma di Maria e quello di Milly Carlucci: quindi C'è posta per te (Canale 5) contro Ballando con le Stelle (Rai Uno) iniziato lo scorso sabato. Per la prima puntata la De Filippi ha voluto schierare la coppia Belen Rodrìguez e Andrea Iannone. Sembra che la produzione abbia sborsato ben 50mila euro per la coppia. Le armi si affilano".

“Di solito non ce l’ho”. Belen Rodriguez incinta, nuovi indizi. La notizia della presunta gravidanza dell’argentina ha fatto impazzire il gossip. Solo che fino a oggi lei non si era ancora pronunciata… Le sue ultime dichiarazioni fanno pensare a una cosa e basta