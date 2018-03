Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso 'rischia' pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di opinionista? Maria deve ancora sciogliere la riserva, ma Gemma la sua richiesta l'ha fatta a chiare lettere. È successo durante l'esordio di Tina tronista. Sì, l'opinionista storica di Uomini e Donne e acerrima nemica della Galgani è passata dall'altra parte della barricata ora che è tornata single. E così, prima di veder scendere i suoi corteggiatori, ha assistito, non senza sorprendersi, all'appello di Gemma. "Ho visto su witty tv che verranno stranamente dei corteggiatori per Tina, allora io che non ho mai chiesto nulla alla produzione vorrei chiedere di poter partecipare come opinionista al trono dei giovani", ha esordito la dama torinese. "Vorrei contraccambiare la medesima accoglienza che lei riserva ai miei corteggiatori e quindi rendere pan per focaccia. Anche perché mi stupisce molto che sia venuto qualcuno per lei". (Continua dopo la foto)

La reazione di Tina? Prevedibile: si è arrabbiata e rifiutato categoricamente la possibilità che la dama possa essere presente anche nel trono classico. Ma staremo a vedere se la padrona di casa non coglierà questa occasione per gettare benzina sul fuoco sul trono della Cipollari. Nel frattempo, ma al trono over, le due prime donne continuano a beccarsi. Tina, stavolta, ha accusato Gemma di cercare solo uomini dotati di un ricco patrimonio, così la dama, che si è ovviamente difesa, è di nuovo tornata a parlare dei suoi problemi economici in puntata. A dire il vero, la Galgani non ha mai dato l’impressione di essere alla ricerca di un uomo ricco o influente. E infatti sono stati diversi i cavalieri frequentati che non hanno mai nascosto di essere persone normali. (Continua dopo le foto)

Lo stesso Giorgio Manetti, il suo amore, non ha mai dato l'idea di essere particolarmente benestante. Così, ricollegandosi alle sue relazioni precedenti e in particolare a quella con il Gabbiano, Gemma ha replicato a Tina in questi termini: "Non ti permetto di dire che cerco uomini ricchi. Non l'ho mai fatto e mai lo farò. Non nascondo che, all'epoca in cui stavo con Giorgio, sono andata a lavare i bicchieri pur di potermi pagare i viaggi a Firenze. Non ho mai cercato soldi in un uomo, faccio da sola e ne sono orgogliosa". "Ne stai parlando adesso, ne hai tirato fuori un’altra delle tue", le ha allora risposto Tina, poco convinta. D'altronde non le aveva creduto nemmeno quando, a Selfie – Le cose cambiano, Gemma, che di mestiere fa la direttrice di un teatro di Torino, aveva chiesto l'aiuto di un odontoiatra specializzato perché non poteva affrontare quella spesa di tasca sua.

