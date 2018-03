Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia. Sta diventando una barzelletta. Dì quello che devi dire ma non fare la finta, te prego. Non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano potuti andare di mezzo dei ragazzi giovani e questa cosa andava fatta in un’altra sede e non in un programma come questo, pulito, dove si raccontano le emozioni e la natura”. Il pubblico in studio e quello a casa senza parole. E chi aveva mai visto la Marcuzzi così arrabbiata? Beh, bisogna ammetterlo, questa storia del canna-gate non finisce più ed è comprensibile che la Marcuzzi sia stufa delle polemiche. Ma forse ha sbagliato un po’ i toni. E i modi. Continua a leggere dopo la foto

E infatti il popolo del web, dopo la puntata, si è scatenato. Anche perché la Marcuzzi ha usato un’espressione molto infelice: “Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia”. Questa frase non è proprio piaciuta al pubblico e, ovviamente, neanche a Eva Henger che non ha perso tempo e ha risposto via Instagram. Ora, però, la bella Marcuzzi sta passando un momentaccio. Sì, perché, aggredendo in quel modo la Henger si sarà pure sfogata e tolta tutti i sassolini che aveva nelle scarpe, ma ora rischia grosso. Anzi, enorme. Cosa sta succedendo? Ebbene, sembrerebbe che lo sfogo in diretta di Alessia Marcuzzi non sia stato gradito dal direttore di Canale 5.

Lo ha rivelato a fine trasmissione un giornalista de Il Giornale e de Il Sole 24 ore che ha riportato subito la notizia sul suo account ufficiale Twitter. “Alessia Marcuzzi rischia la sospensione del programma. Il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger'”. Il tweet ha fatto subito il giro del web e il pubblico ora cerca di capire cosa succederà. Il rischio è che l’edizione di quest’anno chiuda in anticipo. Nonostante gli ascolti sempre soddisfacenti, le polemiche sono state tantissime e anche la Marcuzzi è spesso finita nella bufera. Mediaset potrebbe seriamente pensarci. Il pubblico, però, è abbastanza compatto: si chiede l’allontanamento della Marcuzzi dalla conduzione del reality in favore di Simona Ventura. E adesso che succederà?

