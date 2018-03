Voci e pettegolezzi a non finire all'Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni Eva Henger ha lanciato l'ultimo missile, affermando che in Honduras due naufraghi impegnati hanno consumato un rapporto clandestino. I nomi che sono stati fatti sono stati diversi: Amaurys Perez e Cecilia Capriotti e sempre il pallanuotista ma questa volta con Alessia Mancini. Intanto in Italia è imperversata la bufera, tanto che anche la moglie del naufrago è intervenuta per smentire. Ma cosa sta succedendo veramente? La notte scorsa la moglie di Montrucchio e il bellissimo cubano hanno avuto l'occasione di dormire insieme a la Isla Bonita, come ricompensa messa in palio dalla produzione dell’isola dei famosi per il Mejor della settimana. E qui c'è stato un bel colpo di scena. Il concorrente infatti ha preferito cedere il letto matrimoniale alla collega e trascinare una coperta sul pavimento. “Se per te va bene, dormirei a terra. Il letto è stretto” ha detto Amaurys ad Alessia, chiarendo di preferire non dover condividere il talamo con una donna. Il suo gesto galante, soprattutto rivolto alla moglie Angela Rende, arriva a pochi giorni dal momento in cui in Italia il presunto tradimento da parte sua ha sollevato un polverone. (continua dopo la foto)

La decisione dell'uomo ha lasciato molto sorpresi, dopo tante notti trascorse scomodamente un bel letto pulito piacerebbe a chiunque. Ma evidentemente Amaurys ha voluto mandare un chiaro segnale alla moglie. Fino a oggi nessun naufrago si era sottratto a questo piacere: Marco Ferri e Jonathan Kashanian e quest’ultimo, di nuovo, la settimana successiva con Bianca Atzei, ma Perez ha preferito, invece, non eccedere troppo nell'intimità con un’altra naufraga, nel rispetto della famiglia che lo guarda da casa. In tutto ciò il concorrente non sa nulla di quello che sta succedendo in Italia. La Henger aveva fatto allusioni precise: “Si tratta di un uomo dalla pelle scura e di una donna dai capelli castani”, facendo chiaramente riferimento ad Amaurys. Aggiunse, però, di essere certa che tra i due, benché avessero dormito insieme, non fosse accaduto nulla di romantico.





Proprio su questo tema è intervenuta alquanto piccata Angela Rende. La moglie di Amaurys, madre dei figli del naufrago, che ha smentito in maniera categorica il presunto tradimento, descrivendo il marito come una persona estremamente seria. “Ha dormito con Cecilia Capriotti ma non è accaduto nulla, ne sono certa. È stata una cattiveria nei confronti di Amaurys” ha affermato la donna. E lui ha confermato le parole della sua amata dal momento che con Alessia Mancini sulla Isla Bonita, ha dimostrato ancora una volta di essere particolarmente attento a come la moglie possa percepire determinati scambi.

