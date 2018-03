Peter Pan perse la sua ombra. Toodle le sue palline e Pollicino la strada di casa. Succede, quando sei famoso, che qualcuno ti metta i bastoni tra le ruote. L’ultimo della schiera è Luca Argentero che sui social ha vissuto un brutto quarto d’ora, vedendosi costretto a intervenire personalmente sui social. “Messaggio importante – scrive Argentero sul suo profilo Twitter - Sono stato informato che un personaggio di dubbia identità intrattiene conversazioni tramite Messenger e Whatsapp fingendo di essere me”. Nello stesso appello, poi, Argentero ha riportato anche il numero usato dal truffatore scrivendo: “Vi prego di bloccarlo e segnalarlo! Questo comportamento oltre a essere triste è PERICOLOSO!”. Nel suo messaggio, in fine, Luca ha anche voluto ringraziare coloro i quali lo hanno aiutato e quelli che, da questo momento in poi, lo faranno. L’attore ha anche chiesto di segnalare direttamente a lui qualsiasi contatto sospetto. L’ex gieffino infatti, ha concluso dicendo: “Ringrazio di cuore chi si è preso la briga di avvertirmi e chi mi aiuterà a porre fine al ‘diverimento’ di questa persona”. (Continua dopo la foto)

Con la speranza, dunque, di evitare che il soggetto interessato possa tornare a far danni. Lasciano Luca tranquillo. Dopo aver raggiunto la notorietà nel 2003 con il programma di Canale 5, l'attore, nato a Torino il 12 aprile 1978, ha girato 24 film e cinque fiction. ''Carabinieri'' e ''La baronessa di Carini'', sono state le prime serie tv in cui è apparso. Poi c'è stato il grande esordio al cinema con ''A casa nostra'' di Francesca Comencini, ma è ''Saturno contro'' di Ferzan Ozpetek che arriva la consacrazione. Luca Argentero diventa in breve tempo uno degli attori italiani più bravi, belli, e più amati. Recita al cinema in ''Lezioni di cioccolato'', ''Fratelli unici'', ''Noi e la Giulia''.





''Al posto tuo'' e tante altre pellicole di successo. Spesso la sua vita privata è stata oggetto del gossip. Luca Argentero si è sposato nel luglio del 2009 con l'attrice e doppiatrice Myriam Catania, dopo cinque anni di fidanzamento. Il loro matrimonio è durato (senza avere figli) sette anni e nel 2016 hanno annunciato la separazione. Luca Argentero ha subito voltato pagina e oggi ha una nuova fidanzata: si chiama Cristina Marino. I due si sono conosciuti sul set del film ''Vacanze ai Caraibi'' il cinepanettone firmato Neri Parenti. Al tempo Argentero in realtà era ancora legato a Myriam Catania ma dopo poco il tira e molla tra moglie e marito finì con un avvocato di mezzo ma pur sempre rimanendo amici. ''Un fratello, un amico, un compagno anche perché Luca per me era tutto questo. Oggi quel sentimento c'è ancora, ma è libero, consapevole'' così Myriam Catania aveva definito il suo attuale rapporto con l'ex marito.

