Il settimanale Chi ne parla da tempo: Alfonso Signorini ha l’occhio lungo e si è accorto che tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi c’è del tenero. E che male c’è? Beh, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i naufraghi in questione sono entrambi impegnati. Molto impegnati. All’inizio sul settimanale non era stato svelato il nome dei vip tra i quali è scoccata la scintilla. E il pubblico, da quando il gossip è scoppiato, non ha fatto altro che chiedersi di chi si trattasse. Finalmente, nella puntata di Mattino 5 di martedì 13 marzo, è arrivata la risposta. Ovvero, più che la risposta, un indizio in più per capire di chi si tratti. Nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci, Vladimir Luxuria ha dichiarato che il marito di Alessia Mancini non ha nulla di cui preoccuparsi nel sapere che sua moglie trascorrerà una notte sull’Isola Bonita insieme ad Amaurys Perez. Però sembrava che stesse parlando in modo molto ironico. A quel punto è intervenuto il giornalista di Chi Valerio Palmieri che ha chiarito la situazione. “Io posso dire a Vladi che ha preso un palo” ha detto il giornalista. Continua a leggere dopo la foto

Che significa? Significa che Alessia Mancini e Amaurys Perez non sono i naufraghi tra i quali è scoppiata la passione. Ah! Da ciò che ha detto il giornalista, però, uno dei due è coinvolto in questa vicenda. La passione sarebbe scoppiata tra altri due naufraghi. Uno dei quali, però, è la Mancini o Amaurys. Cioè uno di loro è coinvolto. Ma l’altro no. E soprattutto non è una passione tra i due. Però non è stato fatto nessun nome. E quindi ritorniamo a rimuginare su chi potrebbero essere i vip coinvolti in questa passione sbocciata in Honduras. Altre indiscrezioni volevano che la coppietta fosse quella formata da Amaurys e Cecilia Capriotti. Su questo è intervenuta la moglie di Amaurys, Angela Rende:“Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla”. Continua a leggere dopo le foto

Lei e Perez hano 3 figli e il loro amore è solido.“Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia – ha continuato la Rende - Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco. Non so che motivo ci sia dietro questa indiscrezione, ho lasciato ognuno alla propria coscienza. Le donne coinvolte insieme ad Amaurys hanno figli e mariti a casa e nessuno di loro è stupido: vedono le telecamere, quindi di che parliamo?”. Però, forse, un dubbio l’ha avuto anche lei: “L’unica volta in cui maschi e femmine hanno dormito insieme è stato nella prima settimana sul’Isola. La stessa Eva Henger ha specificato che non parlava di Alessia Mancini”. Restiamo con la curiosità, amici…

