Una magrezza impressionante e un sguardo sempre più torvo, carico di tristezza e insoddisfazione. Lei, una ragazza bellissima, giovane a cui la vita sembrava sorridere. Eppure Valentina Dallari che tutti abbiamo conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne è finita nel vortice dell'anoressia. Lentamente i fan l'hanno vista assottigliarsi sempre di più, mostrando una certa preoccupazione. Ma la ragazza negava, diceva che in quel corpo sempre più esile si sentiva a suo agio. Ma poi è arrivato il crollo e quindi l'ammissione, in primis a se stessa, che qualcosa non andava. Questo è stato il regalo più bello che Valentina potesse farsi. L'ex tronista ha quindi deciso di raccontare la sua storia e di parlare ai fan, spiegando quel terribile dissidio interiore che sta cercando di superare. Purtroppo ha dovuto affrontare anche lo sguardo severo, delle volte impietoso, del popolo del web che vedendo le sue foto la criticava aspramente, indirizzandole parole molto forti. Difficile immaginare come potesse sentirsi leggendo quei commenti. La dj ha anche provato a spiegare: "Non è giusto che io debba essere sempre perfetta. Non è giusto che io non possa fare nulla che non sia ordinario perché non rispecchia ciò che vogliono gli altri", aveva scritto all'inizio di gennaio su Instagram. Poi la scelta di entrare in una clinica specializzata in disturbi alimentari. (continua dopo la foto)

Valentina crede nel suo futuro e ogni giorno lotta per conquistare la serenità che ogni ventenne merita: “Soffro di disturbi alimentari – ha dichiarato in un intervista a un giornale online – ma non chiamatemi anoressica di me***a”. Ignobile quello che le viene scritto, assurdi gli epiteti che vengono rivolti a una giovane donna che sta cercando la via d'uscita. La Dallari ha scelto di rendere pubblica la sua storia, una risoluzione importante non solo per se stessa ma anche per le tantissime ragazze in Italia che soffrono di disturbi alimentari, spesso lasciate sole con il loro dolore. In pochi sanno che atteggiamento assumere con una persona cara che soffre di anoressia e quello che sta succedendo sulla rete ne è una dimostrazione lampante. (continua dopo le foto)

oltre ... Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: Gen 27, 2018 at 8:19 PST





Dalle ultime foto pubblicate da Valentina è evidente che il percorso è ancora in divenire. Ma sebbene sia una ragazza che sta affrontando un periodo durissimo, con tutte le sue fragilità esposte, sta mostrando un coraggio e una determinazioni incredibili. Poteva soccombere, poteva non farcela, ma invece ha deciso di riemergere dal gorgo. Per tutti questi motivi andrebbe incoraggiata, chi segue i suoi profili social dovrebbe mostrarle affetto e rispetto. Ma purtroppo la grande ignoranza e l'insensibilità spingono le persone a sfogare le loro frustrazioni in modo becero e crudele. La Dallari sta compiendo un atto di grande forza e ogni suo post è la dimostrazione del suo desiderio di vivere: "Oltre...", scrive in uno dei suoi ultimi post su Instagram in cui appare in piedi, mentre guarda fuori dalla finestra, al suo futuro che in tantissimi fan (fortunatamente) sperano sia radioso.

