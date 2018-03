Si torna a parlare di ''Uomini e Donne'' e dei protagonisti assoluti del trono over: il trio composto da Tina Cipollari, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti. La scorsa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani, la famosa dama, erano state al centro della polemica per 'colpa' di Giorgio Manetti. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e il cavaliere sarebbe stata la presenza di Tina Cipollari, che in molti davano sentimentalmente vicino a Giorgio: ''Lo credo – ha fatto sapere al settimanale DiPiù - che fra Giorgio e Tina ci sia soltanto una grande amicizia. Ma Giorgio è molto legato a lei e la tiene in grandissima considerazione e ci tiene ad avere la sua approvazione, su tutto. Più che gelosa sono stizzita: perché Tina si intromette sempre in cose che non la riguardano. Non la considero una rivale in amore: ma la considero una mia rivale in tutto il resto'', aveva fatto sapere la dama al settimanale. I rapporti tra le due sono incrinati da anni e non perdono mai occasione per punzecchiarsi e litigare, anche in maniera accesa, durante le registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)

''Mi attacca continuamente, in modo troppo pesante, aggressivo: lei - aveva detto Gemma Gemma Galgani durante una registrazione di 'Uomini e Donne' - non è ostile nei miei confronti, è molto di più. Lei con me non parla, urla E sinceramente ancora non ho capito le ragioni di tutto questo livore. Forse le dà fastidio che io alla mia età, abbia ancora tanto entusiasmo, tanta voglia di mettermi in gioco, di vivere, di amare: magari vorrebbe vedermi chiusa in un ospizio''. Ora, a svelare qualcosa in più sul rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani ci ha pensato proprio Giorgio Manetti. Il ''Gabbiano'' lo ha fatto in un'intervista rilasciata a ''Tv Sorrisi e Canzoni''. ''Sono sempre stato chiaro. - ha spiegato - Con Gemma abbiamo trascorso bei momenti, poi la storia è finita. Lei mi attacca continuamente, io mi sono difeso''. (Continua a leggere dopo le foto)

E a chi si chiede se la scelta di Giorgio Manetti dipenda anche dall'atteggiamento e dalle parole della bionda opinionista, il gabbiano nega assolutamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale ed emotivo: ''Tra noi c'è solo una grande simpatia'', ha spiegato ''Il Gabbiano'' a ''Tv Sorrisi e Canzoni''. Durante l'intervista Manetti ha annunciato l'uscita del suo prossimo libro: ''Sarà un thriller''. Il Cavaliere ha già pubblicato un libro, ''Il gabbiano e le principesse'', edito da Laterza, che racconta la sua storia con passione e spensieratezza, attraverso episodi di vita vissuta con in evidenza il suo "pensiero positivo". Il primo rapporto d'amore, gioie, ferite e delusioni, la sua filosofia dell'amore in tutte le varie sfaccettature, nella consapevolezza dell'essere e non del solo esistere. Nel volume, ovviamente, un intero capitolo è dedicato a Gemma Galgani.

