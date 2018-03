Le frecciatine tra i volti del mondo spettacolo, oltretutto della stessa rete, si sprecano ultimamente. Ogni settimana, per dire, assistiamo a qualche botta e risposta tra Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi. E anche nell’ultima diretta dell'Isola dei Famosi, l'ottava, andata in onda il 12 marzo, la padrona di casa, seppur in maniera velata, ha fatto riferimento ai programmi di Carmelita. Durante il suo durissimo sfogo contro Eva Henger, la Marcuzzi si è lasciata scappare questa frase: "Eva sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare dalla mattina alla sera. […] Questa qui è la mia trasmissione, poi tu vai dove vuoi a parlare di quello vuoi, che vai anche troppo". Eva, lo sappiamo bene ormai, è stata più e più volte ospite a Domenica Live e Pomeriggio 5 ed stata, sempre più e più volte, intervistata da Striscia la Notizia. Pertanto molti, in rete, hanno pensato che "anche troppo" potesse essere riferito a queste trasmissioni, vista la ruggine delle scorse settimane. In attesa di scoprire se la D'Urso risponderà alla Marcuzzi, nel frattempo ha reso pan per focaccia a un altro volto di spicco di Mediaset: Paolo Bonolis. (Continua dopo la foto)

Ma è necessario fare un passo indietro. In una delle ultime puntate di Avanti un altro, il gioco che Bonolis conduce e che va in onda prima del Tg5 delle 20, Paolo non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina a Barbara cogliendo senza indugi l'assist lanciato dalla sua spalla, Luca Laurenti, che imitava Carmelita. "Lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo, ricorda ogni giorno l’appuntamento con Avanti un altro nei suoi programmi… Vabbè lasciamo stare…". Un commento chiaramente ironico, quello di Bonolis, che le rimprovera di non "lanciare" il suo programma, dimenticandosene spesso al termine di Pomeriggio 5. Tra Bonolis e la D'Urso pare che non corra buon sangue a sentire i rumor di corridoio. E chi, dopo questa frecciata, si aspettava la replica di Carmelita ora è stato accontentato. (Continua dopo le foto)

Dopo la battuta del conduttore di Avanti un altro, infatti, la padrona di casa di Pomeriggio 5 restituisce 'lo schiaffo'. Non solo, stavolta, si è dimenticata per l’ennesima volta di dire ai telespettatori di rimanere sintonizzati su Canale 5, ma ha addirittura sponsorizzato un altro programma che va in onda in contemporanea a quello di Bonolis & Laurenti. Sul finire della puntata del talk show pomeridiano, Barbara ha invitato in studio la giornalista Roberta Floris, che ha colto l'occasione per sponsorizzare il suo almanacco, che va appunto in onda alle 19,30, ma su Rete4. Alla stessa ora, dunque, di Avanti un altro. Che affronto! Ma secondo voi stavolta Bonolis replicherà o lascerà perdere?

"Hey!". Sonia Bruganelli bacia un altro. Pioggia di flash per la moglie di Bonolis. I paparazzi immortalano l'ambigua scenetta, le foto volano in rete: ecco chi è quell'uomo