Lunedì 12 marzo 2018 è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi che ha visto l’eliminazione di Nadia Rinaldi, da poco tornata in Honduras per scelta del pubblico che, però, ha deciso di rimandarla a casa. Ma l’eliminazione della Rinaldi non è stato certo il pezzo forte della serata. No, è successo di più. Credevate che potesse esistere puntata dell’Isola senza un riferimento al canna-gate? Ovvio, vi sbagliavate. Comunque, facciamo un breve riepilogo della serata: la bomba è esplosa verso mezzanotte, quando Paola Di Benedetto ha fatto il suo ingresso in studio. “Dobbiamo parlare di una cosa” ha detto Alessia Marcuzzi rivolgendosi anche a Filippo Nardi. Dai servizi di Striscia la Notizia, infatti, sembra che anche loro due abbiano fumato marijuana insieme a Francesco Monte. È intervenuta Paola: “Riguardo questa storia non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto da Andrea Marchi (capo progetto Magnolia in Honduras) Io ho visto fumare Francesco le sigarette fatte con la cartina e con il tabacco”. Nardi, però, non sapeva di essere stato coinvolto nella vicenda. Continua a leggere dopo la foto

Così Eva specifica che non è stata lei a fare il suo nome ma è successo tutto per via Striscia. A questo punto Alessia Marcuzzi si innervosisce, soprattutto perché Eva Henger incalza: vuole parlare del canna-gate e invece la questione viene sempre rimandata. Allora la Marcuzzi non ci vede più: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia. Sta diventando una barzelletta. Dì quello che devi dire ma non fare la finta, te prego. Non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano potuti andare di mezzo dei ragazzi giovani e questa cosa andava fatta in un’altra sede e non in un programma come questo, pulito, dove si raccontano le emozioni e la natura”. Continua a leggere dopo le foto

Ma la cosa non è finita lì. È continuata anche dopo che la trasmissione era finita. Sui social. Il pubblico a casa ha notato che, nello sfogo, la Marcuzzi ha pronunciato una frase un po’ offensiva: “Io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia”. A cosa si riferiva? Tutti hanno pensato la stessa cosa: al passato da pornostar della Henger. Anche lei, ovviamente, se ne è accorta e, a fine trasmissione, si è sfogata su Instagram. “L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice: ‘Io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te’. Amore con tutta la comprensione… Lo stai facendo ora con queste parole” ha scritto la Henger. Voi che ne dite? Ha ragione? Alessia Marcuzzi doveva darsi una regolata?

“Hai rotto!”. Isola dei famosi, rissa in studio tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger. Gli animi si riscaldano e la conduttrice perde la pazienza: il siparietto più trash del momento