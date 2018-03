Per moltissimi fan dell'Isola dei Famosi l'incontro tra Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è stato il momento più emozionante dell’ottava puntata. Forse perché non era ancora arrivata la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma questa è un'altra storia. Gli inguaribili romantici avranno avuto la pelle d'oca quando la ex stellina di Non è la Rai, che oltre ad aver superato indenne l'ennesima nomination è anche data per vincitrice del reality, ha visto in lontananza il suo Flavio a bordo di una barca con l'altoparlante in mano. Commozione anche in studio alla vista di quella scena, tanto che Mara Venier ha fatto inquadrare dalla regia un gruppetto di signore del pubblico visibilmente emozionate, con le lacrime agli occhi: "Signore, avete bisogno di una scorta extra di fazzoletti?". Senza contare che anche Daniele Bossari non è riuscito a trattenersi. In ogni caso, proprio perché Alessia era in nomination, anche per lei è arrivata la sorpresa da parte della produzione. Dopo quasi due mesi di lontananza, ha potuto riabbracciare il marito (ex vincitore del Grande Fratello 2). Sposati dal 2003, due figli (Mya e Orlando, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2015), Alessia e Flavio sono forse una delle coppie più inossidabile del mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

Alessia Mancini in Palapa, Alessia Marcuzzi in studio e la finta prova ricompensa per portarla nella spiaggia dove stava per sbarcare Montrucchio: "C'è un forziere sott'acqua che devi aprire per raddoppiare la porzione di cibo, soprattutto di riso. Devi andare sulla barca, prendere la chiave e poi andare ad aprire il forziere. C'è un lucchetto da aprire, però la chiave la troverai solo una volta arrivata sulla barca. Non c'è un limite di tempo". Ma appena terminata la spiegazione della conduttrice, ecco spuntare dalle onde Montrucchio con un megafono. La Mancini ci ha messo qualche secondo per riconoscerlo e poi è scoppiata a piangere. Il marito, intanto, le ha rivolto parole bellissime: "È un po' che non ci vediamo, ho pensato 'Vado a vedere come sta'. Ce l'ho io la chiave". La Mancini ha replicato: "Tu hai la chiave del mio cuore, ti amo". (Continua dopo le foto)





La notizia brutta è che sono arrivate tante denunce per maestria inadeguata, superbia, strategia occulta e tirannia – ha proseguito Flavio - Ci sono tante persone però che si sono offerte di difenderti perché sanno che sei la più bella, la più dolce e la mamma più brava del mondo. Non cambierei niente di te, neanche i tuoi difetti, sei esattamente come quando ti ho conosciuto 15 anni fa e ho capito che eri la donna che avrebbe dato un senso alla mia vita". Poi si sono tuffati in acqua e, dopo essersi ricongiunti, si sono scambiati un bacio lunghissimo, facendo commuovere Bossari e le famose signore del pubblico. Ma scommettiamo che anche a casa qualche telespettatore si sarà sciolto di fronte a tanto romanticismo. Presa dall'entusiasmo, la naufraga ha avanzato una richiesta: "Può dormire qui stasera?". Ma è stato lo stesso Flavio, con ironia, a frenarla: "Meglio di no, perché altrimenti faccio un altro figlio".

