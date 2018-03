L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi è stata all'insegna dei ''toni alti''. Dopo i primi litigi tra i naufraghi, nessuno escluso, è stata la volta di Alessia Marcuzzi. La conduttrice del reality non è riuscita a trattenersi e nel bel mezzo dell'intervista agli ultimi eliminati, l'ex Madre natura di ''Ciao Darwin'' Paola Di Benedetto e l'ex concorrente del ''Grande Fratello'' Filippo Nardi, ha perso le staffe. Approfittando dell'entrata in studio dei due concorrenti, anche loro coinvolti nello scandalo del presunto consumo di marijuana prima dell'inizio del programma, la Marcuzzi ha chiesto delucidazioni ai due che, ovviamente, hanno hanno smentito categoricamente l'uso di marijuana da parte loro e di Francesco Monte. A quel punto Alessia ha chiesto il parere anche di Eva Henger, concorrente che ha alzato il polverone e ha accusato Francesco Monte di aver assunto droga nei giorni precedenti l'inizio del reality show. ''Ho parlato solo di Francesco Monte che, in diretta, si è autoaccusato e ha detto che anche altri naufraghi avevano fumato'', ha detto l'ex pornostar. (Continua a leggere dopo la foto)

''Non ho mai detto i nomi degli altri, - ha ribadito la Henger - in albergo a Milano quelli di Striscia mi hanno intercettato dopo un'intervista, c'era una telecamera nascosta, in quell'occasione mi sono sfogata, la mia volontà di oscurare gli altri è stata rispettata fino a un certo punto, poi la vicenda si è gonfiata… Ogni volta mi dite che qua non se ne deve parlare e poi mi tirate in ballo. Un giorno se ne parla, un giorno non se ne parla più…''. Ascoltate le parole di Eva, Alessia è sbottata:'''Voi parlate, io non parlo'? Tu sei fuori di testa! Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare della vicenda! Non fare la buona samaritana! - ha ribattuto la Marcuzzi - Non fare discorsi moralisti quando io non sono mai stata moralista con te e con tua figlia''. "Io non voglio applausi. Tu vai dove vuoi a parlare e vai anche troppo. Perdonami, fammi parlare perché questa è la mia trasmissione. Noi non abbiamo mai parlato di questa storia, tu veramente stai fuori di testa. Io ho fatto anche di tutto per essere carina con tua figlia nella scorsa edizione dell'Isola. Quindi questo discorso moralista con me no. Ora sono molto arrabbiata. Non ho parole". (Continua a leggere dopo le foto)

Alessia Marcuzzi è un fiume in piena e il pubblico sostiene con un lunghissimo applauso. ''Striscia non c'entra niente, - sta diventando una barzelletta… Mi dà fastidio che ci siano andati di mezzo dei ragazzi giovani che si stavano godendo un momento, io da mamma avrei fatto la denuncia in un altro contesto, non in questa trasmissione!''. Eva Henger, dal canto suo, prova a finire il suo discorso, ma è impossibile perché la conduttrice dell'Isola la interrompe: "Sta diventando un pagliacciata questa storia. Ma non fare la finta, allora dì che non ti hanno ripreso di nascosto. Mi sono sfogata, ma sentirmi dire che parlo di questo argomento in tutta la mia trasmissione non mi va. Questa è l'unica trasmissione dove non ne abbiamo parlato e lei (Eva, ndr) va dappertutto. Io non voglio affossare la verità e lo sa anche Eva. Mi dà fastidio che in questa situazione ci sono andati di mezzo persone giovani, io da mamma la mia denuncia l'avrei fatta in un altro modo. Non in un programma come questo, dove si parla di emozioni, di sentimenti veri. Le follie davvero...".

