Isola dei Famosi, si parte subito 'in quarta'. L'ottava puntata, d'altronde, è ricca di sorprese e colpi di scena, meglio cominciare dalle 'basi'. Qualcuno ha detto 'sorprese e colpi di scena'? Già. Per dirne una, che tra l'altro si sapeva dalle anticipazioni, guest star della puntata è Valeria Marini. La showgirl 50enne sarà presente in studio, poi partirà alla volta dell’Honduras, dove la ritroveremo la prossima settimana insieme agli naufraghi. Alla Marini dovrebbe spettare non il ruolo di concorrente, ma di guest star-inviata con una missione speciale. E poi, ancora, come a ogni diretta uno dei naufraghi riceverà una bella scossa. Di emozioni, però. Tocca ad Alessia Mancini, 'la maestrina' del gruppo, come la chiamano gli altri: il suo Flavio Montrucchio, come mostrato dalla Marcuzzi in apertura di diretta, è già arrivato in Honduras. E poi, come al solito, le nomination che, di puntata in puntata, restringono sempre di più il gruppo di vip che da quasi 2 mesi è alle prese con fame e prove fisiche estenuanti. Prima di dare il via, però, come anticipavamo nelle prime righe, meglio fare qualche precisazione. Non è una novità: con tutto quello che è già successo al reality... (Continua dopo la foto)

No, non c'entra il canna-gate e questa è già una buona notizia, visto che sono settimane che non si parla d'altro e non solo il lunedì sera su Canale 5. Alessia, che per questo ottavo appuntamento sfoggia un pantalone super attillato di pelle abbinato a una camicia fantasia dal sapore vintage, dà subito la parola a Daniele Bossari, l'opinionista di questa edizione in coppia con Mara Venier. Il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip sente la necessità di intervenire sulle voci che negli ultimi giorni hanno invaso i giornali. Quelle sul suo presunto abbandono. Era una 'fake news', la definisce così Daniele che, infatti, smentisce categoricamente questo pettegolezzo: "Non voglio lasciare l'isola, io sto bene qui", dice in diretta, prima di passare la parola ai naufraghi e a Stefano De Martino in Palapa.

E a proposito di fake news, Bossari apre un altro argomento chiacchieratissimo negli ultimi giorni: la presunta gravidanza di Alessia Marcuzzi. Non è vero, la conduttrice dell'Isola dei Famosi non è incinta. E infatti aggiunge lei, con la sua proverbiale ironia: "Non lo sono, ho solo un po' de panza!". La stessa frase era apparsa anche sul suo profilo Instagram, ma in diretta fa tutto un altro effetto. La voce sulla dolce attesa aveva cominciato a girare una settimana fa, quando Alessia aveva sfoggiato un vestitino nero monospalla che lasciava intravedere una (minuscola) rotondità sul ventre. Insomma, nessun terzo figlio in arrivo per la bella presentatrice, anche se con il marito Paolo Calabresi Marconi (meglio specificare anche questo) procede tutto a gonfie vele. La verità, dunque, è che ha mangiato un po' più del solito. A noi non sembra, ma se lo dice lei...

