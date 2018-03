All'Isola dei Famosi stanno cercando di glissare in ogni modo. Il 'canna-gate' sembra un pallido ricordo, ma se Alessia Aka 'Svicolona' sta provando disperatamente di fare la vaga per salvare il programma, c'è chi le ricorda ogni giorno la questione Monte-Henger. Naturalmente parliamo di Striscia la Notizia che non perde occasione per tornare sull'argomento. Questa sera, infatti, è andata in onda l'intervista completa di Valerio Staffelli all'ex naufraga sulle ultime novità dopo le sue dichiarazioni e il trambusto allucinante che ne è seguito. La mamma di Mercedesz ha infatti denunciato di essere rimasta sola contro tutti, di non ricevere più inviti in televisione e, sempre ai microfoni di Staffelli, ha chiesto ufficialmente un confronto con Francesco Monte. Ha anche deciso il posto, e mica uno qualunque. La showgirl ungherese ha infatti chiesto di organizzare il rendez-vous al Maurizio Costanzo Show. A Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Antonio Ricci, ha spiegato tutto per filo e per segno: "Il canna-gate? La vicenda era chiara fin dall'inizio, quando lui ha confessato in diretta". (continua dopo la foto)

"Quando ha detto ‘Perché non dici anche il nome degli altri che hanno fumato?'. Le prove, anche grazie a voi, sono uscite. Spero che la gente ormai abbia capito perfettamente", ha spiegato Eva. A quel punto Staffelli le ha domandato come mai stia parlando così poco durante le dirette dell'Isola dei Famosi 2018. La showgirl ha replicato: "Io non sono una protagonista, sono solo una naufraga eliminata, non devo parlare sempre". L'inviato, poi, le ha fatto notare che non compare più nei programmi televisivi come nei primi giorni dopo l'uscita dal reality: "Non mi invitano. Non lo so forse è un argomento da non trattare. Sì, mi hanno detto che non devo parlarne". E questa volta la Henger punta ancora più in alto. Dopo la denuncia sulle canne, dopo la denuncia sul sesso tra naufraghi impegnati, arriva l'ultimo capitolo della saga: la censura ai suoi danni. Giovedì 15 marco Francesco Monte sarà ospite della prima puntata della nuova edizione Maurizio Costanzo Show. Sarà in questa occasione che l'ex compagno di Cecilia Rodriguez racconterà la sua versione dei fatti in televisione, per la prima volta in assoluto.





Eva Henger per questo ha ufficialmente chiesto un invito nella trasmissione per un confronto definitivo e chiarificatore: "Con Monte non ci siamo sentiti. Abbiamo scritto a Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci. Costanzo è molto corretto come ‘Striscia' per la verità, quindi speriamo che lì esca fuori finalmente la verità così possiamo parlare anche di altro". Monte sarà ospite di Costanzo insieme a suo padre Angelo, con lui farà chiarezza sulla sua situazione. Ha fatto molto scalpore la decisione di escludere categoricamente gli altri programmi Mediaset che avrebbero fatto carte false pur di averlo in trasmissione, su tutti Domenica Live e Mattino Cinque.

