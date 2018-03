Negli ultimi giorni gira un pettegolezzo molto scottante sull'Isola dei Famosi, in particolare sul più irreprensibile dei concorrenti. Infatti le malelingue dicono che Amaurys Perez abbia passato la notte con una concorrente già impegnata sentimentalmente e con i capelli scuri. Ovviamente la voce è arrivata anche ad Angela Rende, la moglie del pallanuotista. Contattata dalla stampa la donna ha voluto sottolineare alcuni aspetti. "Fino a questo momento non ho replicato perché non mi piace apparire in certe cose, preferisco lasciar parlare. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla". Così esordisce con determinazione la Rende. "Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito. Sono certa al 100% che non sia accaduto nulla". Poi però arriva la rivelazione: "Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia. Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco". (continua dopo la foto)

Angela è certa della fedeltà de marito, ma al tempo stesso è ferita dal pettegolezzo: "Non so che motivo ci sia dietro questa indiscrezione, ho lasciato ognuno alla propria coscienza. Le donne coinvolte insieme ad Amaurys hanno figli e mariti a casa e nessuno di loro è stupido: vedono le telecamere, quindi di che parliamo? Circolano due versioni diverse di questa storia. Prima dicono che è accaduto in villa, e lì Alessia Mancini dormiva in camera con Eva – me l’hanno detto loro stesse – mentre Amaurys dormiva in un’altra stanza. L’unica volta in cui maschi e femmine hanno dormito insieme è stato nella prima settimana sul’Isola. La stessa Eva Henger ha specificato che non parlava di Alessia Mancini". Angela parla di Eva perché proprio l’ex naufraga ha raccontato di avere saputo che “un uomo dalla pelle scura e una naufraga con i capelli castani” avrebbero dormito insieme. Insomma questa Henger si diverte moltissimo a parlare.

L’indiscrezione relativa a un presunto avvicinamento bollente sull’Isola era partita dal settimanale Chi che ne aveva parlato solo pochi giorni fa, senza fare alcun nome. Angela sostiene che Amaurys non sarà contento di essere stato tirato in ballo: "Amaurys la prenderà malissimo quando uscirà, è una persona onesta. È stato un modo cattivo per parlare di lui. Abbiamo un rapporto stupendo e lo proteggiamo. Non mi sono mai preoccupata che potesse succedere qualcosa. Trovo che sia solo una cattiveria nei suoi confronti e immagino che la prenderà male proprio perché è stato accusato ingiustamente. Non credo nemmeno che questa indiscrezione riguardi un altro dei naufraghi: sono sicura che niente di tutto questo sia mai accaduto".

