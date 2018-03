Uomini e Donne, il nuovo trono di Tina Cipollari comincia subito 'alla grande': con un intervento di Gemma Galgani. Da opinionista ormai storica a nuova tronista (nel trono dei giovani): Tina, signori, ha appena inaugurato la sua nuova avventura televisiva. Nuova, poi, fino a un certo punto perché, i fan lo ricorderanno bene, anni e anni fa, prima di diventare la Vamp con la battuta (tagliente) sempre sulla bocca, era approdata nel dating show di Maria De Filippi per cercare l'amore. E non solo l'aveva trovato, ma anche sposato: Chicco Nalli, il padre dei suoi tre figli e ormai ex marito, l'aveva conosciuto proprio in quello studio dove oggi accoglie nuovi corteggiatori. Gli inguaribili romantici, per la cronaca, dopo aver visto Tina conoscere gli uomini arrivati per lei (la Cipollari ha espressamente chiesto che avessero dai 50 agli 80 anni d'età, ndr) sognano già a occhi aperti di (ri)vedere Chicco scendere le scale per lei. Questo, a quanto pare, è il desiderio di gran parte del pubblico di Uomini e Donne che, subito dopo la puntata, si è precipitato sui social. (Continua dopo la foto)

Peccato che quest'idea di Chicco Nalli in veste di corteggiatore della sua ex moglie sia difficilmente realizzabile. Entrambi hanno di recente confermato che il loro matrimonio è finito, ma ciò nonostante c'è chi incrocia le dita per un ripensamento. In un ritorno di fiamma che, semmai accadesse, sarebbe un colpo di scena clamoroso. Mai dire mai a Uomini e Donne, per carità. E Gemma che c'entra, allora? Quando si parla di Tina, Gemma c'entra sempre, anche se a dirla tutta molti fan si dicono un po' stanchi di questa tiritera tra le due che scandisce ogni puntata del trono over. Anche stavolta, infatti, sebbene al trono classico, la dama torinese e la Vamp bionda non si sono risparmiate. "Ho visto su witty tv che verranno stranamente dei corteggiatori per Tina, allora io che non ho mai chiesto nulla alla produzione vorrei chiedere di poter partecipare come opinionista al trono dei giovani".

Boom: con queste parole Gemma ha chiesto di poter cambiare il suo ruolo all'interno della trasmissione di Maria. La 68enne ha anche rivelato che il suo scopo, quello di mettere in guardia gli aspiranti fidanzati della Cipollari: "Vorrei contraccambiare la medesima accoglienza che lei riserva ai miei corteggiatori e quindi rendere pan per focaccia. Anche perché mi stupisce molto che sia venuto qualcuno per lei". La reazione di Tina? Prevedibile: si è arrabbiata e rifiutato categoricamente la possibilità che la dama possa essere presente anche nel trono classico. E quando Maria De Filippi ha accolto in studio i corteggiatori della Cipollari, che si sono rivelati più giovani del previsto, qualcuno in studio ha chiesto: "E Gemma non c'è?". "No non c'è Gemma, anche perché se fosse entrata lei voi non avreste fatto la puntata", ha risposto divertita la padrona di casa.

"Addio Giorgio, questa volta è fatta". Gemma Galgani ha trovato l'amore. Rivoluzione a Uomini e Donne: dopo 7 anni di tribolazioni del cuore, la dama di Torino ha trovato il suo 'lui'. In studio sconcerto e sorpresa: "Ma come fa?"