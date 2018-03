All'Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più 'forti'. In tutti i sensi, probabilmente. L'utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. Avevo il cuore a mille, mi è venuta la tachicardia fortissima, il medico mi ha detto che ho un piccolo soffio – ha urlato - Mi sono messa una paura, non ho capito più niente. Il cuore faceva bum, bum. Mi sono spaventata tanto. Perché ho un problema al cuore? Sono giovane. Ho avuto paura di morire. Non voglio morire”. E poi, rivolgendosi agli altri naufraghi: Voi siete guerrieri, io no, questo non è il programma per me. Mi puniscono di continuo. Una volta sto male per quello, un’altra per un altro motivo”, ha detto la Cipriani. La cui vita privata, in Italia, sta dando molto da chiacchierare. Da quando è sbarcata in Honduras, Francesca si dichiara single e in cerca dell'anima gemella, ma qualche giorno fa Novella 2000 ha lanciato uno scoop succoso. (Continua dopo la foto)

"L'Isola dei famosi ormai è lo show personale della bombastica Francesca Cipriani – ha fatto sapere la rivista - che si diverte e fa divertire i telespettatori. In molti hanno scoperto anche il suo lato umano. L'ex Pupa continua a ripetere di essere sfortunata in amore, ma ora, dopo la relazione con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, pare aver trovato un nuovo compagno. Poco prima di partire per il reality si è innamorata di un imprenditore milanese non più giovanissimo che la ricopre di regali". È vero? Non secondo la versione dell'ex fidanzato della Cipriani, che è stato ospite di Barbara D'Urso nel salotto di Domenica Live. Simone Sanchioni ha smentito categoricamente la presenza di un misterioso imprenditore nella vita di Francesca e raccontato poi qualche dettaglio sulla sua lunga storia d'amore con lei. (Continua dopo le foto)

Sono stati insieme 6 anni, dal 2006 al 2012 e Simone, che non lavora nel mondo dello spettacolo, ha rivelato che si sono lasciti a causa della troppa gelosia di lei, ma anche che oggi, nonostante lui abbia un'altra donna al suo fianco, si sentono spesso: "Siamo in ottimi rapporti, siamo amici - ha raccontato l'ex della Cipriani - Appena ha ricevuto la prima chiamata per l'Isola, mi ha chiesto consiglio". "Io e Francesca - ha proseguito - siamo stati insieme dal 2006 al 2012. La storia è finita perché Francesca è sempre stata molto gelosa". Simone, infine, ha detto di essere contrario alla chirurgia plastica. Gli interventi a cui la Cipriani si voleva sottoporre sono stati, oltre alla gelosia, motivo di numerosi litigi durante la loro lunga relazione.

"La Cipriani? Ci provo, di solito...". Stefano De Martino, ma che combini? La frase dell'inviato speciale dell'Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l'ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché)