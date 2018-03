È un periodo d'oro quello che sta vivendo Daniele Bossari. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip veste i panni dell'opinionista all'Isola dei Famosi e ben presto diventerà il marito della sua storica compagna, la conduttrice Filippa Lagerback. La 44enne modella svedese naturalizzata italiana e il conduttore, dopo 17 anni di amore e una figlia – Stella, di 15 anni – sono pronti al sì. ''È il coronamento di una lunga relazione, ma rappresenta anche un inizio, un nuovo inizio, quello di due persone che si scelgono ogni giorno, tutti i giorni'', ha detto la conduttrice in una puntata della serie web Casa Oltre. Per mantenere una relazione solida e felice, racconta, ''devi avere fortuna, pazienza e comprensione (…). Abbiamo personalità complesse: lui è buono, sensibile, curioso, attento, romantico. Un sognatore. Io sono più realistica e concreta (…). Senza dimenticare l''ironia: ridere, anche di noi stessi, ecco il vero segreto''. Insomma, la vita di Daniele Bossari va a gonfie vele. Peccato per la 'bomba' lanciata dal specializzato Tuttosulgossip.it. Il vincitore del Grande Fratello Vip vuole lasciare L'isola dei famosi per dedicarsi alla radio. Il motivo è presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'ultima puntata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso: alcuni naufraghi, anziché rispondere a lui, si rivolgevano direttamente alla Venier. Bossari, deluso, si è lasciato sfuggire una frase amarissima: "Stasera sono stato praticamente ignorato". Al suo malcontento si aggiungono le critiche rivoltegli da più parti, con gli spettatori che gli contestano la mancanza di cattiveria e di verve e anche qualche collega che, maliziosamente, fa riferimento al suo essere "pilotato" dagli autori. Non è finita qui. Si vocifera che l'opinionista sarebbe ai ferri corti anche con la presentatrice del programma Alessia Marcuzzi, la quale ha dichiarato che le domande rivolta da Bossari ai naufraghi sarebbero state inopportune. (Continua a leggere dopo le foto)

Come se non bastasse ci si è messa anche Striscia la Notizia. Il tg sostiene infatti che Bossari prenda delle direttive su cosa dire durante la trasmissione tramite un'auricolare. E su questo si è espresso anche Stefano Bettarini, l'inviato in Honduras della scorsa edizione: ''Bossari arranca non tiene il passo. Necessita di un cambio di auricolare''. La notizia dell'abbandono è data certa dai soliti beninformati e ci sarebbe anche una 'prova' schiacciante. L'opinionista dell'Isola dei famosi, infatti, ha un nuovo impegno, il programma ''Take Away'' di Radio 105, che lo vede in questi giorni di nuovo alla guida come co-conduttore. Un ritorno alla radio e alla musica, pane quotidiano del conduttore fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo.

